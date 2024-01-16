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影／贓車駕駛三峽肇逃 板橋警追捕撞分隔島摔車腿骨折

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

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桃園一輛失竊車昨天晚上在新北市三峽區中正路一段與光明街口衝撞范男所駕駛汽車後肇逃，失竊車衝逃至板橋區篤行路一段，員警發現攔截不成自撞分隔島重摔骨折，所幸送醫後沒有生命危險，失竊車逃逸警方持續追緝，依法究辦。

據了解，許姓男子昨天晚上7時15分左右，將一輛汽車停放在桃園觀音區大觀路一段卻遭賊人竊走。昨晚9時58分失竊車行經新北市三峽區中正路一段與光明路口，高速失控追撞前方范男所開乘汽車，肇事逃逸。

三峽警方通報線上警網攔截圍捕，當晚11時23分失竊車在新北市板橋區篤行路一段上浮洲橋處，被員警發現追攔，員警不慎失控自撞分隔島重摔，造成腿部骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫救治，所幸沒有生命危險。目前失竊車尚未尋獲持續追緝，依法究辦。

桃園一輛失竊車在新北市三峽區中正路一段與光明街口肇事逃逸，警方持續追捕。記者曾伯愷／翻攝
桃園一輛失竊車在新北市三峽區中正路一段與光明街口肇事逃逸，警方持續追捕。記者曾伯愷／翻攝
板橋警方追緝肇逃贓車，人車在新北市板橋區篤行路一段自撞分隔島腿骨折送醫。記者曾伯愷／翻攝
板橋警方追緝肇逃贓車，人車在新北市板橋區篤行路一段自撞分隔島腿骨折送醫。記者曾伯愷／翻攝
桃園一輛失竊車在新北市三峽區中正路一段與光明街口肇事逃逸，警方持續追捕。記者曾伯愷／翻攝
桃園一輛失竊車在新北市三峽區中正路一段與光明街口肇事逃逸，警方持續追捕。記者曾伯愷／翻攝

自撞 失控

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