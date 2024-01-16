聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／贓車駕駛三峽肇逃 板橋警追捕撞分隔島摔車腿骨折
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
桃園一輛失竊車昨天晚上在新北市三峽區中正路一段與光明街口衝撞范男所駕駛汽車後肇逃，失竊車衝逃至板橋區篤行路一段，員警發現攔截不成自撞分隔島重摔骨折，所幸送醫後沒有生命危險，失竊車逃逸警方持續追緝，依法究辦。
據了解，許姓男子昨天晚上7時15分左右，將一輛汽車停放在桃園觀音區大觀路一段卻遭賊人竊走。昨晚9時58分失竊車行經新北市三峽區中正路一段與光明路口，高速失控追撞前方范男所開乘汽車，肇事逃逸。
三峽警方通報線上警網攔截圍捕，當晚11時23分失竊車在新北市板橋區篤行路一段上浮洲橋處，被員警發現追攔，員警不慎失控自撞分隔島重摔，造成腿部骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫救治，所幸沒有生命危險。目前失竊車尚未尋獲持續追緝，依法究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言