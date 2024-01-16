影／贓車駕駛三峽肇逃 板橋警追捕撞分隔島摔車腿骨折

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園一輛失竊車昨天晚上在新北市三峽區中正路一段與光明街口衝撞范男所駕駛汽車後肇逃，失竊車衝逃至板橋區篤行路一段，員警發現攔截不成自撞分隔島重摔骨折，所幸送醫後沒有生命危險，失竊車逃逸警方持續追緝，依法究辦。

據了解，許姓男子昨天晚上7時15分左右，將一輛汽車停放在桃園觀音區大觀路一段卻遭賊人竊走。昨晚9時58分失竊車行經新北市三峽區中正路一段與光明路口，高速失控追撞前方范男所開乘汽車，肇事逃逸。