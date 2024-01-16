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國1南下五堵6車追撞紫爆回堵、台62線也塞 基隆通勤受影響
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國道一號南五堵段約8.5公里處，今天上午6時40分發生6輛小客車追撞事故，雖然無人受傷，但影響多個車道，根據高速公路1968顯示，到上午8點多五堵段仍呈「紫爆」造成回堵，但過了汐止就順暢許多，連帶影響台62線也出現回堵。
國一五堵段今天上午出現「紫爆」情況，時速緩慢，一度不到10公里，國道警方說，上午6時40分發生6輛小客車追撞事故，雖然無人受傷，但影響多個車道，目前事故正排除中。
很多人在基隆人大小事臉書社群留言，民眾表示，6點40分開始，從五堵就開始塞車，到汐止都車速緩慢，但過了汐止就很順，因為車都塞在五堵段。
民眾並說，基隆、瑞芳方向往台北上班族車潮，也都塞在台62線，車子很多，目前雖有前進，但車多回堵，請民眾最好改道。
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