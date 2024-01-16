撬開台南聖母廟魚飼料販賣機 2男趁選舉日合作偷3千遭警逮

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市許姓和郭姓男子涉嫌偷魚飼料販賣機現金，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻 攝

台南市許姓和郭姓男子因缺錢花用，大選投票日凌晨1點多，2人共騎機車到安南區土城聖母廟偷竊魚飼料販賣機內現金3千元。廟方人員巡視時，發現魚飼料販賣機遭人破壞，報警法辦。警方調閱監視器畫面以追人，前天通知他們到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

經了解，許（33歲）、郭（34歲）2人因缺錢花用，於本月13日凌晨1點多，相約至安南區土城聖母廟偷竊魚飼料販賣機內現金，廟方人員巡視時，發現魚飼料販賣機遭人破壞，報警處理。