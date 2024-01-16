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撬開台南聖母廟魚飼料販賣機 2男趁選舉日合作偷3千遭警逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市許姓和郭姓男子涉嫌偷魚飼料販賣機現金，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻 攝
台南市許姓和郭姓男子涉嫌偷魚飼料販賣機現金，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻 攝

台南市許姓和郭姓男子因缺錢花用，大選投票日凌晨1點多，2人共騎機車到安南區土城聖母廟偷竊魚飼料販賣機內現金3千元。廟方人員巡視時，發現魚飼料販賣機遭人破壞，報警法辦。警方調閱監視器畫面以追人，前天通知他們到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

經了解，許（33歲）、郭（34歲）2人因缺錢花用，於本月13日凌晨1點多，相約至安南區土城聖母廟偷竊魚飼料販賣機內現金，廟方人員巡視時，發現魚飼料販賣機遭人破壞，報警處理。

台南市警三分局土城所員警調閱廟內監視器比對影像後，以車追人，發現許、郭2人涉有重嫌，通知到案說明。許、郭2人1人行竊、1人把風，竊得贓款3000元後當場分贓，並花費殆盡，警詢後全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市安南區土城聖母廟魚飼料販賣機內現金，遭人行竊，警方查獲2名男子涉案法辦。記者黃宣翰／翻 攝
台南市安南區土城聖母廟魚飼料販賣機內現金，遭人行竊，警方查獲2名男子涉案法辦。記者黃宣翰／翻 攝

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