影／新莊男駕車恍神高速衝撞 釀3車碰撞5傷送醫
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尤姓男子昨天深夜開車行經新北市新莊區思源路，疑因一時恍神失控衝撞前方兩車，造成現場5人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。事故駕駛皆無酒駕，肇因待查。
據了解，尤姓男子（22歲）昨天晚上11時13分左右，開車沿著新北市新莊區思源路往五股方向直行，途中行經思源路與中原路口，疑似恍神失控直接衝撞內側車道，由孫女（47歲）所駕駛的汽車。
撞擊瞬間孫女人車再往前推撞劉男（31歲）所駕駛另輛汽車，造成現場3車車體毀損、5人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。事故3方駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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