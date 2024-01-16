影／新莊男駕車恍神高速衝撞 釀3車碰撞5傷送醫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

尤姓男子昨天深夜開車行經新北市新莊區思源路，疑因一時恍神失控衝撞前方兩車，造成現場5人肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。事故駕駛皆無酒駕，肇因待查。

據了解，尤姓男子（22歲）昨天晚上11時13分左右，開車沿著新北市新莊區思源路往五股方向直行，途中行經思源路與中原路口，疑似恍神失控直接衝撞內側車道，由孫女（47歲）所駕駛的汽車。