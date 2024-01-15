影／高雄7旬翁駕車轉彎撞歪變電箱 幸未釀停電僅受輕傷

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

72歲許姓老翁將車停放住家前的高雄市三民區堯山街，今天下午近3時前往開車，車子起步後，一個轉彎，不慎撞上鄰居停放路邊的轎車後，往前暴衝，撞歪分隔島的變電箱，幸未造成停電，許的臉部及下巴受輕傷。

警方指出，許姓老翁今天下午2時52分許，駕車從堯山街起步後，在路口左轉延慶街，卻不慎撞上鄰居楊姓男子（45歲）停放在騎樓下的轎車後，又往前衝撞分隔島的變電箱才停下。

許翁撞車的聲響，讓附近民眾紛紛前往查看，隨即打119求救，警消趕至，救護員替許檢傷，發現他僅臉部和下巴擦挫傷，警方見變電箱被撞歪移位，通報台電人員到場，所幸未釀停電。