快訊

諾魯為「這件事」向台灣索要26億經援 涉外人士：壓垮台諾關係最後稻草

遭詐騙4.9億...台新銀將提訴訟 發聲明回應了

男擅自登海巡署巡防艦 躲「貴賓VIP艙」還睡過夜...下場出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防署6.6億買88組救災機器人 代消防員衝火場減風險

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

為強化消防人員安全，提升科技救災量能，行政院考量地方政府財政困難，去年12月29日指示消防署，以中央特別統籌分配款6.6億購置88組紅外線熱顯像無人機組及88台救災機器人，分配給全國22個直轄市、縣(市)消防機關，運用科技大幅度降低消防人員風險，同時兼顧火災搶救任務需求。

內政部長林右昌表示，消防人員的執勤安全，一直都是政府施政的重中之重，期盼透過協助地方政府購置救災科技裝備，使第一線消防人員在救災現場資訊及狀況不明的情況下，能先行運用無人機協助偵查災害範圍及災害嚴重程度，輔助救火、化學品洩漏和大型車禍的救援工作，並以救災機器人進入危險現場執行防止延燒、滅火攻擊任務，避免同仁進入高危險的火災環境，降低發生意外的可能性。

林右昌指出，消防人員救災時必須面臨許多風險及不確定性，政府會持續提升救災量能，確保消防人員的救災安全。另消防署也會繼續透過修法、增補人力及添購裝備等，全力打造更完善的消防職場環境。

救災機器人代替消防員進入危險現場滅火。記者黃子騰／翻攝
救災機器人代替消防員進入危險現場滅火。記者黃子騰／翻攝
在救災現場資訊及狀況不明的情況下，無人機及救災機器人能協助偵查災害範圍及災害嚴重程度輔助救火。記者黃子騰／翻攝
在救災現場資訊及狀況不明的情況下，無人機及救災機器人能協助偵查災害範圍及災害嚴重程度輔助救火。記者黃子騰／翻攝

林右昌 風險 火災

延伸閱讀

2024大選落幕 林右昌：勝敗都是人民民主精神的選擇跟表現

選後多縣市高階警官異動 林右昌證實：25億更新警裝備

鄭文婷、林沛祥由議長、市長陪投票 林右昌：投票率高

影／基隆迎戰選前最後一夜！前後市長對決緊張 藍綠遊行相遇互嗆

相關新聞

影／桃園台66線6車連環追撞4人輕重傷 1人死亡

桃園市台66快速道西向20.5公里今天下午5時10分發生車追撞車禍，2輛轎車在該處突然擦撞後停在內側車道，2名駕駛下車查看，後方1輛營業大貨車意外從後方撞擊前方1輛轎車及撞擊事故停在內側的2輛轎車，車禍衝擊力太大，又波及2輛外側行駛轎車，現場5輛轎車、1輛大貨車共6車撞擊，轎車扭曲變形一片零亂，警、緊急搶救至晚上7時40多分救出最後1人，這起車禍造成1人死亡、4人輕重傷，肇事原因警方調查中。

貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人

2022年間，一間登記為英屬維京群島商的王姓負責人，涉以替越南某公司進口木材為由，持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單...

影／高雄7旬翁駕車轉彎撞歪變電箱 幸未釀停電僅受輕傷

72歲許姓老翁將車停放住家前的高雄市三民區堯山街，今天下午近3時前往開車，車子起步後，一個轉彎，不慎撞上鄰居停放路邊的轎...

消防署6.6億買88組救災機器人 代消防員衝火場減風險

為強化消防人員安全，提升科技救災量能，行政院考量地方政府財政困難，去年12月29日指示消防署，以中央特別統籌分配款6.6...

平轉戰保二擴編…刑警大隊變智財大隊 首任大隊長發布

政府為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，擴編保安警察第二總隊，保二刑事警察大隊調整為刑事局智慧財產權大隊；警政署今發布人事...

花蓮車聚車禍 疑超車失控撞7車5人傷

花蓮鳳林鎮中和路在昨天凌晨聚集30餘輛同廠牌車「車聚」，沒想到24歲方姓男子疑似超車失控，先撞擊同向停在路旁的5輛車，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。