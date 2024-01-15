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消防署6.6億買88組救災機器人 代消防員衝火場減風險
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為強化消防人員安全，提升科技救災量能，行政院考量地方政府財政困難，去年12月29日指示消防署，以中央特別統籌分配款6.6億購置88組紅外線熱顯像無人機組及88台救災機器人，分配給全國22個直轄市、縣(市)消防機關，運用科技大幅度降低消防人員風險，同時兼顧火災搶救任務需求。
內政部長林右昌表示，消防人員的執勤安全，一直都是政府施政的重中之重，期盼透過協助地方政府購置救災科技裝備，使第一線消防人員在救災現場資訊及狀況不明的情況下，能先行運用無人機協助偵查災害範圍及災害嚴重程度，輔助救火、化學品洩漏和大型車禍的救援工作，並以救災機器人進入危險現場執行防止延燒、滅火攻擊任務，避免同仁進入高危險的火災環境，降低發生意外的可能性。
林右昌指出，消防人員救災時必須面臨許多風險及不確定性，政府會持續提升救災量能，確保消防人員的救災安全。另消防署也會繼續透過修法、增補人力及添購裝備等，全力打造更完善的消防職場環境。
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