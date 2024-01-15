平轉戰保二擴編…刑警大隊變智財大隊 首任大隊長發布
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政府為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，擴編保安警察第二總隊，保二刑事警察大隊調整為刑事局智慧財產權大隊；警政署今發布人事案，刑事局紀錄科長楊適瑜調智財大隊長、彰化縣刑警大隊長徐名谷調智財副大隊長。
因應智財大隊人事，嘉義縣刑警大隊長陳培德調彰化刑警大隊長、保二刑警大隊長翁士閔調嘉縣刑警大隊長。這波調動本月17日到職。
另外，保二總隊長因應保二擴編，可能提升為3線3星，牽動下一波高階警官人事。
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