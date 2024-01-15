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平轉戰保二擴編…刑警大隊變智財大隊 首任大隊長發布

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

政府為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，擴編保安警察第二總隊，保二刑事警察大隊調整為刑事局智慧財產權大隊；警政署今發布人事案，刑事局紀錄科長楊適瑜調智財大隊長、彰化縣刑警大隊長徐名谷調智財副大隊長。

因應智財大隊人事，嘉義縣刑警大隊長陳培德調彰化刑警大隊長、保二刑警大隊長翁士閔調嘉縣刑警大隊長。這波調動本月17日到職。

另外，保二總隊長因應保二擴編，可能提升為3線3星，牽動下一波高階警官人事。

因應政府「平轉戰」，警政署計畫招募種子教官接受類軍事訓練，課程包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲等。圖為保一總隊維安特勤隊「反劫持演練」。（本報資料照片）
因應政府「平轉戰」，警政署計畫招募種子教官接受類軍事訓練，課程包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲等。圖為保一總隊維安特勤隊「反劫持演練」。（本報資料照片）

警察 嘉義

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