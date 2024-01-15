花蓮車聚車禍 疑超車失控撞7車5人傷

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

花蓮鳳林鎮中和路在昨天凌晨聚集30餘輛同廠牌車「車聚」，沒想到24歲方姓男子疑似超車失控，先撞擊同向停在路旁的5輛車，又偏移撞上對向來車，造成7輛車受損、5人受傷。車禍發生後，其他車輛怕被罰趕緊開溜，警方調閱監視器，請駕駛到案說明，依法將開罰3萬元至9萬元罰金，並吊銷駕駛執照。

鳳林鎮往箭瑛大橋的中和路道路筆直，又地處偏遠，成車聚競速地點。昨天凌晨2時許，中和路5公里處，方姓男子疑似開車競速時，超車不慎導致車輛失控，撞擊路旁其他觀看車友與車輛。除了車禍車輛和受傷者，其他車友擔心被警方調查，紛紛駕車離開現場。

警方初步調查，這群車友周末從新竹出發環島，行經花蓮鳳林時，相約改裝車友車聚，疑似為比試性能競速，卻失控釀禍。其中一輛白車被撞得面目全非，零件也散落一地。

該起事故造成5人受傷，肇事方姓男子有腦震盪、多處擦挫傷；同車乘客20歲王姓女子腰部挫傷；29歲車友陳姓男子手部骨折多處擦挫傷；28歲車友葉姓男子身體多處擦挫傷；34歲車友吳男腳擦傷，皆送醫治療。

附近居民說，當天半夜聽到很多飆車聲，「感覺非常吵」，之前就有很多人在這條路競速，這次真的比較嚴重，要是遇上有人飆車，都會繞路走，如果能有監視器或測速照相比較好。