打火弟兄45年經驗甘苦談 「年初一是最忙的日子」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

「等10分鐘就像等1小時，非常焦急！」台東縣擁有45年義消資歷的宋德貴回想說，以前記錄沒有現在完善，救火時常被家屬指責來得太慢，現在數據會說話，紛爭少多了。另名義消曾融圖則說，早年房子都是茅草屋，沒幾分鐘就燒個精光，年初一放鞭炮，連跑三、四處火場是家常便飯，嘉明湖支援山難最辛苦。

台東縣消防局今天下午舉辦消防節慶祝大會，縣長饒慶鈴替升職消防員授階，另表揚41名資深義消及消防楷模。池上義消分隊曾融圖、大溪義消分隊賴陳松及長濱分隊宋德貴都是服務45年的資深義消。

68歲曾融圖說，退伍後跟隨叔叔腳步加入義消，兒子、女婿全是義消，這個工作是家族使命；農業社會放眼看去全是芒草屋，年初一家家戶戶放鞭炮，火災很多。對他而言，上去嘉明湖救援山難最難忘，一路背負下山，真的很辛苦，早年經費不足，還曾自己出錢買裝備。

宋德貴年紀跟曾融圖差不多，曾經擔任義消分隊長。他說，茅草屋燒很快，常被受災戶訕笑，消防員是去「挖餘燼」不是滅火，年輕隊員常為抵達時間跟民眾爭執，但他會勸年輕人要抱持同理心，畢竟對房子被燒的人來說，每一分鐘都很漫長。