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1個多月大女嬰喝奶後入睡疑窒息 父急送醫仍不治
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新北市萬里區林姓男子今天上午睡醒時，發現1個多月的女兒昏迷，打119求救。消防員到場時，女嬰臉部發紺，按壓急救時溢奶，緊急送往基隆長庚醫院急救，未能救回。警方初步調查，女嬰無外傷，報請檢方相驗，釐清死因。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點接獲報案，萬里區林姓女嬰昏迷，派員到場急救，並以救護車送醫，醫師急救無效，下午1點9分宣告不治。
據了解，女嬰的媽媽早上餵完奶後出門上班，女嬰和爸爸在家中睡覺。林男醒來後察看女兒狀況，發現她沒有動靜，對聲音輕拍也沒有回應，趕緊打119求救。送醫後，醫生初步研判為呼吸道阻塞，急救無效死亡。警方已報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清女嬰死因，並調查林父是否有過失致死罪嫌。
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