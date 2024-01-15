1個多月大女嬰喝奶後入睡疑窒息 父急送醫仍不治

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市萬里區林姓男子今天上午睡醒時，發現1個多月的女兒昏迷，打119求救。消防員到場時，女嬰臉部發紺，按壓急救時溢奶，緊急送往基隆長庚醫院急救，未能救回。警方初步調查，女嬰無外傷，報請檢方相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午11點接獲報案，萬里區林姓女嬰昏迷，派員到場急救，並以救護車送醫，醫師急救無效，下午1點9分宣告不治。