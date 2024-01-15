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影／女駕駛追撞載蛋小貨車 汐止大同路面蛋液流滿地
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新北市汐止區今天中午發生追撞車禍，27歲唐女開車行經汐止區大同路二段時疑因未注意車前狀況，追撞前方1輛準備左轉的載蛋小貨車，貨車上載運的多個蛋架當場掉落，蛋黃蛋白流滿整個路面。警方及救護人員獲報到場，發現唐女輕微擦挫傷所幸送醫後無大礙，雙方酒測值均為0，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。
汐止警方表示，今天中午12時許接獲報案，汐止區大同路2段405號前發生交通事故。警員到場後發現現場地面上滿是碎裂的蛋殼，蛋液流滿整個路面，立即通報公所清潔隊到場清理，並依規定進行測繪採證及調閱監視器釐清案情。經清潔隊人員緊急清理後，現場已於1時30分排除恢復通車。
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