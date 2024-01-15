影／女駕駛追撞載蛋小貨車 汐止大同路面蛋液流滿地

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市汐止區今天中午發生追撞車禍，27歲唐女開車行經汐止區大同路二段時疑因未注意車前狀況，追撞前方1輛準備左轉的載蛋小貨車，貨車上載運的多個蛋架當場掉落，蛋黃蛋白流滿整個路面。警方及救護人員獲報到場，發現唐女輕微擦挫傷所幸送醫後無大礙，雙方酒測值均為0，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。