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國道五楊高架林口爬坡道 WISH火燒車 2人迅速下車逃命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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國道1號五楊高架南向39.3公里林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。

據了解，60歲楊姓駕駛聲稱行駛爬坡路段時，突然發現車輛開始冒煙，立刻停靠外側路肩，他和車上另1名朋友趕緊下車逃命，並打119報案，車子隨後便起火燃燒。

新北市消防局出動5車、12人趕赴救援，途中遠遠即可看見火煙，抵達後出水灌救，約4分鐘撲滅火勢，但車輛溫度仍然很高，持續射水降溫。這起事故在路肩處理，並未影響車流，現場於下午1時7分排除，恢復正常通車。

國道警方呼籲用路人，應定期保養檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，發現車輛異常，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

新北市消防局第二大隊則提醒，車輛行駛間冒煙或起火，應立即降速停靠路邊，人員避難時不要站在下風處，趕緊撥打119求救。

國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架南向林口上坡路段，今天中午12時25分左右有1輛WISH轎車發生火燒車，幸好車上2人即時逃命沒有受傷，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，起火原因有待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝

國道 五楊高架

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