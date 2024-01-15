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疑遭護理之家施暴 新北六旬婦人下肢粉碎性骨折

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

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新北市蘆洲某私立護理之家遭指控暴力對待住民，64歲婦人送醫被診斷為粉碎性骨折，院方卻說是從床上摔倒，家屬不滿提告。院方人員說，該長者已不在護理之家，且已經進入司法程序，其他不清楚。新北衛生局說，去年8月21日稽查並未發現住民受不當對待，難認定有違反相關規定。

有網友在爆料公社貼文指出，一名有智力障礙64歲婦人，長期住在蘆洲某私立護理之家。不料去年8月，婦人因傷送醫，被診斷出下肢雙骨粉碎性骨折，較可能為高速車禍、高處跌落、外力毆打所致，現已開刀6次仍在住院中。

該網友說，家屬懷疑該事件起因，是院方私自竄改成為婦人的監護人，疑似為要領取「補助金」，但遭家屬發現改回來後就發生此事，認為受傷時間點過於巧合，但院方卻說是從床上摔倒，且刪除監視器、不願完全配合調查，並指責家屬帶警察到現場找麻煩。

記者致電院方，工作人員說該長者已不在護理之家，該案也已經進入司法程序，認為對方亂咬「咬來咬去一嘴毛」，其他事情不清楚。

衛生局說，社會局去年8月期間函知衛生局該護理之家，疑有不當對待住民情事。衛生局同年8月21日至該機構稽查，未見有其他住民受不當對待情事；且現場護理師說，8月10日下午照服員發現當事人其床上跌坐在地上，照服員隨即告知護理師，並通知家屬並送醫就診。

另外，有關機構監視錄影，僅有公共區域、走道，未有在住民寢室安裝監視錄影，現場查察結果尚難認有違反相關規定情事。衛生局說，該案目前並未接獲民眾陳情，若民眾有住民受到不當對待具體事證，可提供給衛生局，以利案件調查。

新北市64歲婦人送醫被診斷為粉碎性骨折，蘆洲某私立護理之家卻說是從床上摔倒，家屬不滿提告。圖／擷取自爆料公社
新北市64歲婦人送醫被診斷為粉碎性骨折，蘆洲某私立護理之家卻說是從床上摔倒，家屬不滿提告。圖／擷取自爆料公社
新北市64歲婦人送醫被診斷為粉碎性骨折，蘆洲某私立護理之家卻說是從床上摔倒，家屬不滿提告。圖／擷取自爆料公社
新北市64歲婦人送醫被診斷為粉碎性骨折，蘆洲某私立護理之家卻說是從床上摔倒，家屬不滿提告。圖／擷取自爆料公社

衛生局

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