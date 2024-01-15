拖板車掉落大量磁磚 國1路竹段交通受影響

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1輛載運磁磚的拖板車今天上午行經國道1號北向台南與高雄交界、近路竹段，疑似因裝載不穩妥，致大量磁磚散落中線、外側車道，雖未造成人員受傷，但對交通造成嚴重影響。

國道公路警察局第四公路警察大隊上午8時許獲報，指稱在國道1號北向336.2公里近路竹段處，路面散落大量磁磚，員警抵達後發現為1輛載運磁磚的營業半聯結車（拖板車）貨物掉落，車輛停在外側路肩，貨物掉落在中線及外側車道上等待處理。

警方指出，這起事故無人受傷，肇事車輛駕駛無飲酒情形，現場因處理掉落物排除，開放內、中線車道通行，由新市分隊依相關規定處理，由於事故發生時間車流量大，交通受影響情況嚴重。

警方指出，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，如有違反將依道路交通管理處罰條例開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。