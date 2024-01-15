房客欠租被房東斷水電 續住1個月反被控竊電竊水

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毛姓男子每個月向劉姓房東承租套房，但前年6月起，毛男因積欠房租被劉男斷水、斷電，事後劉男指控毛男用延長線偷接他家電源「竊電」，還拿水桶至水塔裝水使用，報警對毛提告，但法院審理後，認為毛竊電、竊水證據不足，判毛無罪。

判決指出，毛男前年1月起以每月8000元租下劉男套房，但同年6月起就未再付房租、水電費，7月劉男隨即切斷電源跟水管。

雖然房間被斷水斷電，但毛男仍繼續住在屋內，房東8月間前往租屋處查看，發現毛竟然從房間內拉出延長線，偷接1樓插座竊電。

不僅於此，毛還拿水桶跑去水塔偷接水，提水至房內使用，最後甚至蓄意破壞水管，同年9月他請毛男搬離，毛還拿走瓦斯爐、濾水器及瓦斯桶，氣得劉男報警對毛男提告竊盜、毀損等罪。

橋頭地院審理時，毛男喊冤，稱1樓插座沒有電，是屋主兒子自己把插頭插回去，至於水源則是跟鄰居借水，並沒有偷裝水或破壞管線，其他瓦斯爐、瓦斯桶，則是他自己購入，與劉男無關。

竊電部分法官認為，劉男早在8月10日報警時，就發現1樓插座有延長線插入，若劉認為毛男竊電，怎會讓插頭繼續插在上面，另外，依據鄰居說法，劉的電源應該是跟鄰居商借得來，無法舉證電源來自1樓插座。

至於竊水部分，劉男斷水後也僅是關閉閥門，若毛男要竊水，自己上樓打開水管閥門即可，何必大費周章上樓「提水」。