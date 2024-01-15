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高雄男吃薑母鴨酒測超標 開車拒檢逃逸吞19.5萬罰單
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高雄56歲林姓男子駕駛友人轎車行經鼓山區民利街，高速穿越設有「停車再開」標誌的路口，被巡邏員警發現上前攔停，不料林男竟拒檢逃逸，被攔截時呼氣酒測值達每公升0.18毫克，不僅要扣車及卸牌，因拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛等交通違規也一併被告發，最高將面臨19萬5000元罰鍰。
鼓山分局龍華派出所員警前晚巡邏勤務行經民利街時，見一輛轎車疾駛穿越設有「停車再開」標誌的路口，立即上前盤查。
但該車駕駛見員警上前，不僅未停反而加速逃逸，奔馳近1公里路程，最終仍在美術東四路被支援警力。
林男隨後始向員警坦承自己是因晚餐吃了薑母鴨，擔心超標才會逃跑，警方對駕駛實施酒精濃度檢測，呼氣酒測值達每公升0.18毫克，依法將當場卸牌，另依道路交通管理處罰條例舉發違規。
警方統計後，林男因沿路拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛等交通違規也一併遭到告發，除了扣車、拔牌外，其他罰單加總後，最高可處19萬5000元罰鍰，承擔鉅額罰款，甚至連累好友的汽車遭到查扣，得不償失。
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