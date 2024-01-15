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高雄轎車後方雨刷掛這物 經典畫面讓一票網友笑翻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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高雄一名駕駛開車上路，卻忘了後方雨刷掛了一件小孩內褲，被後方車駕駛拍下PO網，經典畫面讓萬名網友笑翻按讚；有網友替駕駛慶幸「還好是小孩的（內褲），若是老婆蕾絲或老公的破洞，就更好笑」；還有網友笑問「避邪」、「baby in car的立體版」；有網友則讚嘆「好褲的車」。

臉書社團「路上觀察學院」日前有網友貼出一張照片，地點在高雄市前鎮區一心二路和修文街口，照片中只見前方一輛轎車後方的雨刷掛了一件小孩的內褲，駕駛忘記收起，即開車上路。

原PO貼文，只寫了一個「這．．．」的字，畫面引發網友蓋樓熱議，搶頭香留言的網友寫道「哈哈哈哈哈，還好是小孩的，要是老婆的蕾絲或老公的破洞，就更好笑了」，留言讓400餘名網友按讚；有網友回覆「還好不是阿嬤的，不然會被阿嬤罵：猴死囝仔，恁祖媽ㄟ內褲也給我帶去逛街」。

有網友笑讚：「好褲的車」、「真的褲，不是假的酷」、「好經典的畫面」、「一車兩用」、「這樣到家剛好乾」、「小孩尿褲子曬一下而已」、「風乾～」、「一車兩用」。

有網友笑指「避邪，讓後車不敢撞上去」、「是告訴後方車輛，車上有嬰幼兒請保持車間距離」、「baby in car的立體版嗎」、「告訴後車，別跟車」、「這故事告訴我們，內褲都要買好看點」、「傳說中太陽底下的原味內褲」、「超人隨時待命」、

「露營完忘了收」。

高雄一名駕駛開車上路，卻忘了後方雨刷掛了一件小孩內褲，被後方車駕駛拍下PO網，讓一票網友笑翻。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
高雄一名駕駛開車上路，卻忘了後方雨刷掛了一件小孩內褲，被後方車駕駛拍下PO網，讓一票網友笑翻。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

內褲 小孩

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