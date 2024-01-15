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警車趕赴打架現場 鳴笛過紅燈路口與計程車擦撞 肇責待釐清
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台北市大同警分局延平派出所，昨深夜接獲打架案，員警駕駛警車閃警示燈鳴笛，穿越多個紅燈路口趕往現場，不料，行經長安西路與塔城街口，與綠燈直行的計程車擦撞，雙方皆無酒駕，全案肇事責任尚待分析。
警方指出，1月14日深夜11時許獲報，大同區長安西路與塔城街口有打架糾紛，酒醉人士行經彩券行，突然徒手攻擊張貼海報的彩券行老闆，目擊者協助報案。
延平所指出，員警駕駛警車前往糾紛現場，路上已開啟警示燈、鳴笛警報，穿越路口時有減速慢行，且注意左右來車等，但在長安西路與塔城街口時，與計程車發生擦撞，計程車上乘客無受傷先行離去，蕭姓司機及警方因擦傷等輕微傷勢，均送醫檢查治療。全案無酒駕情勢，肇事原因尚待交通警察分析調查中。
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