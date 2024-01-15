警車趕赴打架現場 鳴笛過紅燈路口與計程車擦撞 肇責待釐清

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市大同警分局延平派出所，昨深夜接獲打架案，員警駕駛警車閃警示燈鳴笛，穿越多個紅燈路口趕往現場，不料，行經長安西路與塔城街口，與綠燈直行的計程車擦撞，雙方皆無酒駕，全案肇事責任尚待分析。

警方指出，1月14日深夜11時許獲報，大同區長安西路與塔城街口有打架糾紛，酒醉人士行經彩券行，突然徒手攻擊張貼海報的彩券行老闆，目擊者協助報案。