調查局公布3名副局長 孫承一吳富梅吳以公出任

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調查局2名副局長退休及修法增列副局長，今天公布最新3名副局長人事，分別為孫承一、吳富梅及吳以公出任，派令明天生效。

調查局發布新聞稿指出，副局長黃義村及文瀚將於明天屆齡退休，另配合今年1月1日修正公布的調查局組織法第5條，增列副局長1名。經法務部核定，由主任秘書孫承一、台北市調查處長吳富梅及廉政處長吳以公，3人陞任副局長；通訊監察處長余尚賢陞任主任秘書，均於明天生效。

調查局指出，孫承一是調查班第23期結業，曾任新北市調查處雙和調查站主任、台東縣調查站主任、彰化縣調查站主任、台北市調查處副處長、保防處處長、台北市調查處處長等職務，112年2月24日陞任主任秘書迄今。孫承一學有專精，歷練完整，將督導本局國安相關工作。

吳富梅是調查班第26期結業，曾任新北市調查處簡任秘書，資通安全處專門委員、副處長、處長及本局主任秘書等職，後於112年2月24日調任台北市調查處處長迄今。吳富梅前於資通安全處任職期間即規劃本局科技領域長期發展計畫，日後將督導本局科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等相關工作。

吳以公是調查班第26期結業，曾任台北市調查處機動工作站主任、北部地區機動工作站主任、台北市調查處副處長，於111年1月19日陞任廉政處處長迄今。吳以公自基層起即承辦各類案件，辦案經驗豐富，在廉政處處長任內督導廉政、賄選查察業務，著有佳績，爾後將督導本局廉政、經濟犯罪防制、毒品防制、洗錢防制等犯罪調查工作。