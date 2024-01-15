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高雄駕駛國道前200公尺呼呼大睡 警拍車窗叫醒他慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警擔心阻礙車流，趨前拍車窗將他叫醒；高醉醺醺開門，還否認喝酒，警方呼叫支援帶酒測器到場，結果測出每公升超過0.44毫克酒測值，當場將高上銬逮捕。

南成派出所警員賴科孚昨天上午7時許在鳳山區臨海路執行交整時，見前方一輛轎車突然停在路中一動也不動，賴擔心駕駛是否身體不適，趨前拍打車窗呼喊。

警方頻拍打車窗，2分鐘後，駕駛高姓男子（50歲）醉醺醺回神，警方見高醒來，對著高喊「開門啦」，高開啟車門，警方隨即要求他「車先熄火」，並詢問「你酒喝多少？」高當下否認喝酒，警方立即呼叫支援帶酒測器到場。

後警方對高施以酒測，結果酒測值每公升超過0.44毫克酒測值；高表示前一晚11時許和友人飲酒後先搭計程車返家，早上搭計程車回去KTV取車，開車上路返家，沒想到酒精還沒退才又在路上睡著。

酒駕上路，正打算開上國道，所幸被警方臨時攔查，否則後果不堪設想，警詢後，被依公共危險罪現行犯移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨上午7時許駕車在離國一五甲交流道200公尺的車道上，一動也不動，疏導交通員警拍車窗將他叫醒，結果查出高酒駕。記者石秀華／翻攝

酒測 計程車 酒駕

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