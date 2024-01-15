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紅牌重機台三線過彎噴飛 騎士滾下5公尺邊坡送醫不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

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嘉義縣中埔鄉台3線昨天傳死亡車禍，年約30歲張姓男子騎紅牌機車上山，行經312.7公里路段，失控自撞路旁護欄，重機倒在路上，張男跌落5公尺邊坡，當場失去呼吸心跳，路過車友熱心搶救，直到警消接手，但張男仍因傷重宣告不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方指出，張姓男子昨天中午獨自騎乘紅牌大型重機車上山，沿台3線北往南行經312.7公里路段，過彎時突然失控自撞路旁護欄，造成機車倒至路旁，而張男則跌落路旁外約5公尺深邊坡，張男送醫搶救仍傷重不治，詳細肇事原因仍待調查釐清

事後熱心救人的鍾姓騎士在阿婆彎臉書社群發文詢問關心張姓男子情況，得知張男不治，鍾男心情相當低落，但其他網友送上暖心安慰，感謝他的幫忙。中埔分局呼籲，嘉義台3線山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供
嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供
嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供
嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供
嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供
嘉義縣台三線昨天有輛紅牌重機過彎噴飛，年約30歲騎士滾下5公尺邊坡送醫不治。圖／中埔警分局提供

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