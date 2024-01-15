紅牌重機台三線過彎噴飛 騎士滾下5公尺邊坡送醫不治

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

嘉義縣中埔鄉台3線昨天傳死亡車禍，年約30歲張姓男子騎紅牌機車上山，行經312.7公里路段，失控自撞路旁護欄，重機倒在路上，張男跌落5公尺邊坡，當場失去呼吸心跳，路過車友熱心搶救，直到警消接手，但張男仍因傷重宣告不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方指出，張姓男子昨天中午獨自騎乘紅牌大型重機車上山，沿台3線北往南行經312.7公里路段，過彎時突然失控自撞路旁護欄，造成機車倒至路旁，而張男則跌落路旁外約5公尺深邊坡，張男送醫搶救仍傷重不治，詳細肇事原因仍待調查釐清