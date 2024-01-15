聽新聞
test
0:00 / 0:00
少年騎腳踏車要看阿嬤摔傷 暖警護人也幫載腳踏車回家
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
台中一名少年昨天騎腳踏車從豐原要騎到東勢看阿嬤，途中摔傷不知所措，巡邏員警看到，通知消防局救護車載他就醫，少年擔心腳踏車，員警開車幫載腳踏車回少年家，少年才放心，員警還隨同救護員一起到醫院檢查關心傷勢，少年家人很感動，向員警道謝。
昨天中午1點，東勢警分局石岡分駐所巡佐許秉盛、警員黃勝揚巡邏經過石岡區下坑路段時，看到路邊有一名少年捲起褲管站在自行車旁，表情痛苦疑似有受傷，員警停下警車向前關心少年傷勢。
受傷的17歲黃姓少年表示，他和朋友一起從豐原騎腳踏車要到東勢看阿嬤，在下坡路段不慎摔車受傷，因地點偏僻，他不知所措時，所幸員警巡邏經過發現，通報119救護人員救護。
巡佐許秉盛表示，發現少年後立即下車關懷，救護車到現場，準備將受傷的少年載至醫院詳細檢查和治療時，黃姓少年表示，擔心自己腳踏車放在山區會有被偷風險，員警主動提議幫他將自行車載回豐原住處，少年才放心就醫。
東勢分局表示，員警執勤時遇需要協助民眾，主動積極關懷，伸出援手協助少年解決問題，發揮服務精神，有助拉近與民眾間距離，為同仁傚法楷模。民眾若遇困難需要協助時，可到鄰近派出所諮詢求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言