少年騎腳踏車要看阿嬤摔傷 暖警護人也幫載腳踏車回家

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中一名少年昨天騎腳踏車從豐原要騎到東勢看阿嬤，途中摔傷不知所措，巡邏員警看到，通知消防局救護車載他就醫，少年擔心腳踏車，員警開車幫載腳踏車回少年家，少年才放心，員警還隨同救護員一起到醫院檢查關心傷勢，少年家人很感動，向員警道謝。

昨天中午1點，東勢警分局石岡分駐所巡佐許秉盛、警員黃勝揚巡邏經過石岡區下坑路段時，看到路邊有一名少年捲起褲管站在自行車旁，表情痛苦疑似有受傷，員警停下警車向前關心少年傷勢。

受傷的17歲黃姓少年表示，他和朋友一起從豐原騎腳踏車要到東勢看阿嬤，在下坡路段不慎摔車受傷，因地點偏僻，他不知所措時，所幸員警巡邏經過發現，通報119救護人員救護。

巡佐許秉盛表示，發現少年後立即下車關懷，救護車到現場，準備將受傷的少年載至醫院詳細檢查和治療時，黃姓少年表示，擔心自己腳踏車放在山區會有被偷風險，員警主動提議幫他將自行車載回豐原住處，少年才放心就醫。