快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少年騎腳踏車要看阿嬤摔傷 暖警護人也幫載腳踏車回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中一名少年昨天騎腳踏車從豐原要騎到東勢看阿嬤，途中摔傷不知所措，巡邏員警看到，通知消防局救護車載他就醫，少年擔心腳踏車，員警開車幫載腳踏車回少年家，少年才放心，員警還隨同救護員一起到醫院檢查關心傷勢，少年家人很感動，向員警道謝。

昨天中午1點，東勢警分局石岡分駐所巡佐許秉盛、警員黃勝揚巡邏經過石岡區下坑路段時，看到路邊有一名少年捲起褲管站在自行車旁，表情痛苦疑似有受傷，員警停下警車向前關心少年傷勢。

受傷的17歲黃姓少年表示，他和朋友一起從豐原騎腳踏車要到東勢看阿嬤，在下坡路段不慎摔車受傷，因地點偏僻，他不知所措時，所幸員警巡邏經過發現，通報119救護人員救護。

巡佐許秉盛表示，發現少年後立即下車關懷，救護車到現場，準備將受傷的少年載至醫院詳細檢查和治療時，黃姓少年表示，擔心自己腳踏車放在山區會有被偷風險，員警主動提議幫他將自行車載回豐原住處，少年才放心就醫。

東勢分局表示，員警執勤時遇需要協助民眾，主動積極關懷，伸出援手協助少年解決問題，發揮服務精神，有助拉近與民眾間距離，為同仁傚法楷模。民眾若遇困難需要協助時，可到鄰近派出所諮詢求助。

台中市東勢警分局石岡分駐所員警昨天看到騎腳踏車摔傷少年，通知消防局派救護車載送到醫院，少年擔心他的腳踏車，警方開車載送腳踏車回少年家。圖／警方提供
台中市東勢警分局石岡分駐所員警昨天看到騎腳踏車摔傷少年，通知消防局派救護車載送到醫院，少年擔心他的腳踏車，警方開車載送腳踏車回少年家。圖／警方提供
台中市東勢警分局石岡分駐所員警昨天看到騎腳踏車摔傷少年，通知消防局派救護車載送到醫院，少年擔心他的腳踏車，警方開車載送腳踏車回少年家。圖／警方提供
台中市東勢警分局石岡分駐所員警昨天看到騎腳踏車摔傷少年，通知消防局派救護車載送到醫院，少年擔心他的腳踏車，警方開車載送腳踏車回少年家。圖／警方提供

腳踏車 阿嬤 自行車

延伸閱讀

影／豐原警與健身教練傑克合作宣導反詐騙 陽光男很吸睛　

【即時短評】這些人都高票當選 別迷戀大咖站台、爆料

騎單車攻武嶺 林逸欣超狂經歷曝光

影／6層樓高聖誕樹突倒塌 路人騎腳踏車經過不幸壓死

相關新聞

併排停車被開單 38歲運將暴怒開門撞警、罵三字經…當場被逮

駕駛多元計程車的38歲闕男，日前在汐止區莊敬街並排停車，警方巡邏經過上前攔查並準備開單告發，闕男因不滿警方舉發，涉辱罵警...

影／不爽同事欠債3千…新莊男砸車洩憤 恐反要損失6倍金額

新北市新莊區今天有人持球棒當街砸爛1輛載瓦斯的貨車擋風玻璃，警方調閱監視器逮到28歲嫌犯，原來是瓦斯行同事之間糾紛，因為...

突爆衝撞知名餐廳柱子！逾500萬保時捷車頭凹陷 車主：打檔突然失控

台中市謝姓男子今天駕駛新車要價超過500萬元的保時捷轎車，前往南屯區知名港粵餐廳「金悅軒」，未料謝的轎車突然爆衝，衝撞餐...

廣角鏡／宜蘭火燒船 2人跳海獲救

宜蘭龜山島前方海域昨中午12點多發生火燒船，遠遠從新北的桃源谷都可以明顯看到濃煙，經查，這艘火燒船的船籍是新北深澳籍的勇...

板橋鐵皮工廠突竄火濃煙不斷竄出 大批消防車馳援灌救

新北市板橋區僑中一街1棟3層樓鐵皮工廠，今天上午近10時許突然發生火警，濃煙及火舌不斷從2樓處竄出。新北市消防局出動34...

紅牌重機台三線過彎噴飛 騎士滾下5公尺邊坡送醫不治

嘉義縣中埔鄉台3線昨天傳死亡車禍，年約30歲張姓男子騎紅牌機車上山，行經312.7公里路段，失控自撞路旁護欄，重機倒在路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。