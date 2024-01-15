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影／豐原警與健身教練傑克合作宣導反詐騙 陽光男很吸睛　

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

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台中市豐原警分局分析去年常見詐騙手法，網路購物詐騙案居高，顯見網路購物人數多，警方和健身教練網紅傑克合拍宣導影片，提醒民眾注意網路詐騙手法，他陽光型象果然很吸睛，影片觀看人數多。

農曆過年將到，民眾上網採買年貨或年節禮盒比例增加，豐原警分局邀請網紅傑克合作，針對網路購物詐騙手法拍攝宣導影片，傑克為自由健身教練，也是自媒體經營者，有陽光笑容和好身材，他在影片中也說出自己曾遭遇的網路購物詐騙情形，將親身經歷提醒民眾防詐。

警方表示，詐騙集團盜用正版商品照片、媒體報導，甚至製造假評論來建立拍賣網頁，商品看起來精美或是售價低於市價許多，並以限時限量、售完為止等各種方式來吸引消費者注意，消費者為搶得優惠因而下訂，以為撿到便宜，卻不知撿到便宜的是詐騙集團。

豐原警分局長劉其賢表示，常見報案人在網路購買商品後，付款下訂後發現遲未收到商品，或是即便選擇貨到付款，付款取貨開箱後卻發現商品品質不良、有嚴重瑕疵、購買正版商品卻寄來盜版，甚至與原先所訂購商品完全不符，卻因網頁無商家聯絡方式、地址等相關資訊，無法辦理退款退貨。

健身網紅健身教練「傑克」協助拍攝反詐騙宣導影片。圖／警方提供
健身網紅健身教練「傑克」協助拍攝反詐騙宣導影片。圖／警方提供

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