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警車停跳石公車站惹議 金山警局解釋原由：將改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

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北海岸台2線淡金公路「跳石公車站」成為打卡景點，連外國遊客都慕名來拍照。新北市金山警分局昨天接獲報案，多名遊客在車站前方車道取景，派員勸離，並把警車停在車站前方，招致批評。警方今天表示，執勤是為避免衍生事故，並會宣導同仁注意警車停放位置。

台2線從金山到淡水的海岸道路，多處路段一面是山，一面是海，風景宜人。其中位在石門區的「跳石」公車站，樸實的候車亭搭配藍天大海，近年在網路爆紅，成為炙手可熱的打卡景點，除了台灣民眾捧場，也常見外國遊客來拍照。

金山警分局說，昨天下午接獲報案，有10多名遊客聚集在跳石海岸公車站附近拍照，部分遊客為了取景，甚至站在車道路中間拍攝，影響交通安全。員警駕駛巡邏車前往現場守望，勸導遊客離開道路及分隔島，以免發生事故。

分局表示，道路交通安全規則第113條規定，警備車於執行任務時，臨時停車及停車地點不受限制。同仁出勤把警車停在公車站牌前方，雖未違規，但會影響民眾上下公車，造成不便，會要求同仁注意執勤技巧及妥適停車，避免民眾觀感不佳。

跳石公車站附近住戶不多，另有幾家海岸咖啡廳，拜公車站成名之賜，遊客變多，生意也變好。當地住戶說，看到年輕人在車道上拍照，實在很危險，警察來趕人也是為他們好。警車停在公車站前方，雖然遊客不能拍照打卡，但也會影響公車停靠，並不是好方法。

北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。警方表示，執勤是為了民眾安全，日後會更注意警車停放位置。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。警方表示，執勤是為了民眾安全，日後會更注意警車停放位置。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。警方表示，執勤是為了民眾安全，日後會更注意警車停放位置。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。警方表示，執勤是為了民眾安全，日後會更注意警車停放位置。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，有些遊客站在車道取景拍照，可能衍生交通事故。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，有些遊客站在車道取景拍照，可能衍生交通事故。記者邱瑞杰／翻攝

公車 警車 車道

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