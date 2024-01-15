偷走200多張空白選票 七旬翁3萬元交保

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聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

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投票日時，1名75歲郭姓老翁趁台北市民有里民活動中心開票期間，涉偷走總統用餘的空白選票284張。警方獲報後，在圖書室1處紙袋內尋獲選票，清點後仍缺少兩張，昨搜索拘提郭到案，訊後移送台北地檢署。訊後，檢方昨依涉嫌竊盜、總統副總統選舉罷免法，諭知郭3萬元交保。

松山警分局指出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為北市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票，發生選務疏失，開票期間，主任管理員於開票處旁擱置200多張總統用餘選票，無專人看守，當日下午5時20分許清點選票，發現總統用餘票不翼而飛，緊急報案求助。

警方獲報後封鎖現場，在4樓現場搜尋未果，直到晚上7時許，專案小組在5樓的圖書室角落，尋獲裝有總統用餘選票的紙袋，依選委會提供數據計算，尋獲282張，仍缺少2張；選委會事後清點表示，已找回所有選票，並入庫封存所有選票。

警方詢問在場人員和過濾相關影像後，鎖定轄內居民75歲郭姓男子涉有重嫌，專案小組報請台北地檢署指揮，昨天上午拘提郭到案，詢後依違反總統副總統選舉罷免法和刑法竊盜罪，將郭翁移送北檢偵辦。檢方懷疑，郭的犯罪嫌疑重大，昨天深夜諭知郭3萬元交保。

70歲男子偷走空白選票後，專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋。記者蕭雅娟／翻攝
70歲男子偷走空白選票後，專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋。記者蕭雅娟／翻攝
總統副總統、區域立委與不分區立委（政黨票）三種選票。示意圖。圖／聯合報系資料照片
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