偷走200多張空白選票 七旬翁3萬元交保

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

投票日時，1名75歲郭姓老翁趁台北市民有里民活動中心開票期間，涉偷走總統用餘的空白選票284張。警方獲報後，在圖書室1處紙袋內尋獲選票，清點後仍缺少兩張，昨搜索拘提郭到案，訊後移送台北地檢署。訊後，檢方昨依涉嫌竊盜、總統副總統選舉罷免法，諭知郭3萬元交保。

松山警分局指出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為北市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票，發生選務疏失，開票期間，主任管理員於開票處旁擱置200多張總統用餘選票，無專人看守，當日下午5時20分許清點選票，發現總統用餘票不翼而飛，緊急報案求助。

警方獲報後封鎖現場，在4樓現場搜尋未果，直到晚上7時許，專案小組在5樓的圖書室角落，尋獲裝有總統用餘選票的紙袋，依選委會提供數據計算，尋獲282張，仍缺少2張；選委會事後清點表示，已找回所有選票，並入庫封存所有選票。