高雄男凌晨駕車載女友返家 疑精神不濟撞電桿車毀1死
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陳姓男子今晨近4時許，駕車搭載蔡姓女友返家，途經高雄市大寮區鳳林一路，疑精神不濟，自撞電線桿，車頭全毀，陳撞上擋風玻璃，當場無呼吸心跳，送醫不治，蔡則受輕傷，但因驚嚇過度，無法詳述經過，詳細事故原因由警方釐清中。
警方指出，陳姓男子（30歲）今天凌晨近4時許，駕車搭載蔡姓女友（26歲）返家，途經大寮區鳳林一路時，陳疑精神不濟，車子偏移後，猛烈撞及路邊電線桿後，車子被甩到路邊空地的鐵絲網圍籬才停下。
陳的車子車頭全毀、輪胎脫落，陳當時疑撞及擋風玻璃，當場無呼吸心跳，蔡女則受輕傷；警消獲報趕抵現場，救護員將陳、蔡兩人分別送醫，陳因傷重，搶救後仍宣告不治，蔡則無大礙。
醫院對陳抽血檢測，未發現有酒駕行為；蔡因受到驚嚇，無法陳述事發確切經過，警方研判陳疑精神不濟，自撞電線桿，詳細事故原因正進一步調查釐清。
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