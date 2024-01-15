高雄男凌晨駕車載女友返家 疑精神不濟撞電桿車毀1死

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

陳姓男子今晨近4時許，駕車搭載蔡姓女友返家，途經高雄市大寮區鳳林一路，疑精神不濟，自撞電線桿，車頭全毀，陳撞上擋風玻璃，當場無呼吸心跳，送醫不治，蔡則受輕傷，但因驚嚇過度，無法詳述經過，詳細事故原因由警方釐清中。

警方指出，陳姓男子（30歲）今天凌晨近4時許，駕車搭載蔡姓女友（26歲）返家，途經大寮區鳳林一路時，陳疑精神不濟，車子偏移後，猛烈撞及路邊電線桿後，車子被甩到路邊空地的鐵絲網圍籬才停下。

陳的車子車頭全毀、輪胎脫落，陳當時疑撞及擋風玻璃，當場無呼吸心跳，蔡女則受輕傷；警消獲報趕抵現場，救護員將陳、蔡兩人分別送醫，陳因傷重，搶救後仍宣告不治，蔡則無大礙。