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影／越男逾期居留見台中警...跑百米開溜摔全身傷落網
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第二警分局文正所警方昨天下午巡邏時，發現一名越南籍男子看到警車後，有形跡可疑狀況，欲前往盤查，未料該名越男突然以跑百米速度烙跑，警方見狀前往查緝，途中該名越男重心不穩跌倒，摔得全身傷，幸好經救護車到場治療後無大礙，經查該名越男DAO觀光簽證已在去年7月到期，全案將依入出國移民法，由台中專勤隊遣送出境。
第二警分局文正所警員在昨天下午5時許，在北區太平路、光大街巡邏時，見一名越南籍男子DAO（41歲）看到巡邏車後，行徑可疑，欲下車上前盤查時，越男突然飛快朝反方向跑步離去，員警見狀立即上前追緝並將其控制在地。
警方追捕過程中，越男因重心不穩跌倒致使手臂輕微擦傷，員警見狀後通報119消防人員到場救護；另現場檢查該男子身上並無攜帶違禁物品。
經員警將其帶返所查證身分，發現該名男子在去年6月24日以觀光目的入境，簽證期限至去年7月8日即到期，逾期居留在台灣期間是為賺錢，期間在台中市各地工地打臨工，全案詢問完畢後，依違反入出國移民法，解送台中專勤隊收容。
第二警分局長周俊銘說，目前所查獲的外籍人士，都為逾期停留非法打工、逃逸移工，逾期停留部分以觀光、探親、商務名義分別有14天、30天、2個月不等方式來台，直接由友人介紹下在台灣內部打工賺錢，對於國內社會治安易形成犯罪黑數，警察除加強查緝不法外，並呼籲業主切勿雇用非法外籍勞工避免觸法，並發現有上門應徵工作之外勞時，請立即向警察機關報案處理。
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