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影／台中菜販疑開車恍神...台灣大道釀4車連環撞1人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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台中市吳姓菜販今天開車載運蔬菜行經西屯區台灣大道四段時，疑恍神未注意車前狀況，碰撞前方內側車道的3輛轎車，造成車損，幸好此案僅有吳頭部有擦挫傷，其餘被撞車輛僅有車損，警方調查，4人都無酒精濃度，初判是吳車有不當駕車行為釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

經查，吳姓男子（69歲）是菜販，今天清晨5時許，開車沿西屯區沿台灣大道內側快車道，往工業區一路方向，直行時在內側車道碰撞張男（47歲）、林男（31歲）、李男（60歲）等3名駕駛的車輛，釀成4車連環撞。

警方到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，僅有吳男頭部有擦傷，其餘駕駛無受傷，初判肇因是吳男有不當駕車行為，詳細案發原因，有待後續交大事故組釐清。

台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道四段在今天清晨5時許，發生四車連環撞的交通事故。圖／讀者提供

車道 酒精 恍神

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