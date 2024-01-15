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女子深夜line傳負面情緒 南警急出動尋獲送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

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台南葉姓女子昨晚疑因感情因素，與男友發生口角爭執，憤而離開住家，隨後男友接獲女友用LINE傳來撐不下去負面情緒文字，男友焦急地向警方報案。台南市警二分局員警接獲勤務指揮中心通報，展開協尋，深夜11點多在一家旅館房間內找到她疑似服藥，通知救護人員送醫急救，從鬼門關前救回一命。

徐姓男子昨天晚上約10點向警方報案稱，葉姓女友因和他發生口角憤而外出，並傳LINE訊息稱她已經撐不住了等文字，他很擔心女友安危。

台南市警二分局勤務指揮中心接獲永康警方通報後，立即啟動緊急協尋機制，調閱失蹤人手機電話最後發話位置，在員警鍥而不捨下，順利在一家旅館地下停車場發現葉女所駕駛車輛，員警一同趕往葉女入住房間應門，葉女打開房門之後意識昏沈，通知119救護車到場救護協助送醫，並通知其母親及徐姓男友。

在送醫後生命已無大礙。家屬及男友對警方熱心積極、尋獲葉女，不斷向警方道謝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南市警二分局警員緊急通知救護人員，將葉女送醫急救。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員緊急通知救護人員，將葉女送醫急救。記者黃宣翰／翻攝

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