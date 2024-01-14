桃園2男挑戰45米山羊峽谷溪降 1人摔下溪谷骨折受傷
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桃園市劉姓男子與友人楊姓男子2人趁著今天假日，攜帶溪降裝備，前往復興區台七線27公里處北橫之星旁的山羊峽谷，今天下午在45公尺高度的溪谷進行溪降訓練，2人溪降垂降過程，劉男不慎摔落溪谷，右腳踝骨折受傷，消防局出動搜救人員運用專業垂降裝備至溪谷，將劉男擔架包覆搬運至登山口送醫救治，幸無生命危險。
許多民眾愛上冒險挑戰溪降運動，溪降又稱為峽谷探險，是自溪流上游的山澗處，順溪澗下行的探險活動，復興區山羊峽谷在北橫公路與大漢溪之間的山區高坡溪，擁有連續的瀑布群，垂直高度約45公尺，一般人難以接近，超過10層樓高度，常吸引戶外玩家來挑戰溪降，被溪降團體稱為溪降秘境。
桃園市消防局、警方表示，劉男（38歲）與楊男2人在台七線27公里處附近的山羊峽谷，進行溪降訓練，2人在溪降過程中，劉男不慎摔落溪谷，造成右腳踝骨折受傷，楊男求救，復興分隊員及特搜隊員攜帶垂降裝備救援，在溪谷將劉男固定打包和搬運至台七線登山口，送醫救治，幸無生命危險。
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