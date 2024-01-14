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併排停車被開單 38歲運將暴怒開門撞警、罵三字經…當場被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

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駕駛多元計程車的38歲闕男，日前在汐止區莊敬街並排停車，警方巡邏經過上前攔查並準備開單告發，闕男因不滿警方舉發，涉辱罵警員三字經，並打開車門撞擊警員，警方立即將闕男拉下車壓制，闕男疑緊張過度換氣身體不適，經送醫治療後無大礙。警方詢後依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，38歲的闕姓計程車司機，上周日上午11時許駕駛計程車併排停在汐止區莊敬街上，汐止派出所李姓與陳姓警員巡邏經過發現上前攔查。警方正在查詢闕男身分及準備開單告發時，闕男因不滿被舉發向李姓警員辱罵三字經，並突然打開車撞擊李姓警員。

李、陳二名警員立即將闕男拉下車以妨害公務現行犯壓制逮捕，此時闕雸疑因緊張導致過度換氣，向警方表示身體不適；警方立即通報救護車到場並戒護送醫，經治療後無大礙。警方詢後將闕男依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

警方盤查時闕男突然辱警三字經。記者黃子騰／翻攝
警方盤查時闕男突然辱警三字經。記者黃子騰／翻攝

警方將闕男壓制上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將闕男壓制上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝

計程車司機 汐止 妨害公務 警察

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