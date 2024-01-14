聽新聞
test
0:00 / 0:00
併排停車被開單 38歲運將暴怒開門撞警、罵三字經…當場被逮
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
駕駛多元計程車的38歲闕男，日前在汐止區莊敬街並排停車，警方巡邏經過上前攔查並準備開單告發，闕男因不滿警方舉發，涉辱罵警員三字經，並打開車門撞擊警員，警方立即將闕男拉下車壓制，闕男疑緊張過度換氣身體不適，經送醫治療後無大礙。警方詢後依妨害公務罪嫌送辦。
據了解，38歲的闕姓計程車司機，上周日上午11時許駕駛計程車併排停在汐止區莊敬街上，汐止派出所李姓與陳姓警員巡邏經過發現上前攔查。警方正在查詢闕男身分及準備開單告發時，闕男因不滿被舉發向李姓警員辱罵三字經，並突然打開車撞擊李姓警員。
李、陳二名警員立即將闕男拉下車以妨害公務現行犯壓制逮捕，此時闕雸疑因緊張導致過度換氣，向警方表示身體不適；警方立即通報救護車到場並戒護送醫，經治療後無大礙。警方詢後將闕男依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言