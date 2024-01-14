突爆衝撞知名餐廳柱子！逾500萬保時捷車頭凹陷 車主：打檔突然失控

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市謝姓男子今天駕駛新車要價超過500萬元的保時捷轎車，前往南屯區知名港粵餐廳「金悅軒」，未料謝的轎車突然爆衝，衝撞餐廳門前的柱子，車頭凹陷毀損，餐廳門前的柱子、花圃圍籬也都被撞倒，還有一名女子被撞傷，警方到場調查，謝無酒精濃度，謝辯稱，當時打檔後車子就因不明原因爆衝，因該處非道路範圍，僅抄登資料備查，車商估價，保時捷維修費約在60萬元間。

經查，謝姓男子（71歲）今天上午11時許，駕駛新車要價500萬元的保時捷Panamera，前往南屯區公益路二段知名的港粵餐廳「金悅軒」，但謝男轎車因不明原因，突然爆衝，衝上餐廳門前的走廊，除車頭碰撞柱子之外，餐廳大門旁的圍籬也被撞倒，還波及嵇姓女行人（56歲），女子右腿骨折。

第四警分局到場調查，謝男沒有酒精濃度，初判肇事原因是未注意車前狀況，不過因該處非道路，此案僅涉及過失傷害與毀損的責任，目前女子與店家尚未向警方表明欲提告，全案暫時抄錄涉案人資料後備查。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，根據媒體提供的相片估計維修費，因為無法判斷是否有傷到引擎室，若僅單純傷及車頭的話，維修費用在50萬至60萬元間，如果有傷到引擎室內部，則維修費用破百萬。