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疑感情糾紛找朋友訴苦…台中妙齡女突墜樓「摔斷腿」 插管急救中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市西區一棟華夏今天下午1時許傳出墜樓意外，一名王姓女子疑從民宅8樓墜落1樓，警、消獲報到場時，王女右腿骨折意識清楚，送醫急救後病情趨危，轉入加護病房插管急救。經查，王女疑有感情糾紛，案發前前往該華廈找女性友人訴苦，沒想到發生意外，詳細案發原因，有待後續釐清。

經查，王姓女子（28歲）今天下午1時許前往台中市西區一棟華廈，找女性友人訴苦，不過女性友人未注意時，王女突然從8樓陽台墜落1樓，嚇得她趕緊通報警、消到場協助。

中港消防分隊獲報到場時，王女意識仍清楚，右腿有開放性骨折狀況，經送往中國醫藥大學急救後，因病況有變化，住進加護病房插管，目前仍在急救中，尚未脫險，詳細的案發原因，將有待警方後續調查釐清。

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台中市王姓女子疑因感情糾紛，今天下午從西區民宅8樓墜落，消防隊到場時，王女右腿骨折。圖／讀者提供
台中市王姓女子疑因感情糾紛，今天下午從西區民宅8樓墜落，消防隊到場時，王女右腿骨折。圖／讀者提供

骨折 台中市 意識

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