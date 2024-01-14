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失業後求職做代工…高雄女銀行辦卡又開戶 警急勸：姊不要辦了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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54歲劉姓女子因失業日前網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉不疑有他，到高雄市鳳山區一家銀行申辦，警方獲報到場，指此手法是詐騙伎倆，找代工應找實體公司較有保障，勸「姊，不要辦了」，劉才打消念頭。

警方指出，劉姓女子因失業，日前在網路社團看到代工徵才訊息，與對方連繫後，對方要求她提供金融卡和帳戶，日後可供公司申請就業補助使用，會將補助款匯入她所新開的戶頭。

劉女當下信以為真，前天中午前往鳳山區中山路銀行欲開立新戶頭，行員察覺有異報警。

鳳山警分局成功派出所警員廖裕宏、警員蘇靜柔獲報後到場了解，得知劉女找代工工作，卻要申請金融卡和帳戶，研判劉遇到詐騙集團，勸說劉找代工，應找尋有實體公司或工廠的業主較有保障。

警方見劉猶豫不決，又機會教育一番，好言相勸「姊，不要辦了」，這真的是詐騙，對方會將她辦的帳戶拿去做洗錢之用，劉見警方和行員聯手勸阻，答應警方不會寄出金融卡及密碼，讓警方鬆了一口氣。

高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方研判是詐騙伎倆，苦勸「姊，不要辦了」。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方研判是詐騙伎倆，苦勸「姊，不要辦了」。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方檢視劉手機裡的代工簽約內容，研判是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方檢視劉手機裡的代工簽約內容，研判是詐騙伎倆。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方研判是詐騙伎倆，苦勸「姊，不要辦了」。記者石秀華／翻攝
高雄市劉姓女子網路求職找到代工，對方聲稱辦金融卡及帳戶可申領就業補助，劉到銀行申辦，警方研判是詐騙伎倆，苦勸「姊，不要辦了」。記者石秀華／翻攝

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