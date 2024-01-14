疑駕駛精神不濟 遊覽車國道撞小客車…3傷送醫

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1輛遊覽車今天行經國道1號南下造橋路段，先擦撞外側護欄又撞上中線車道自小客車，現場兩車共3人受傷送醫。警方初步調查，遊覽車駕駛疑似精神不濟，一時恍神肇事。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長趙冠瑜指出，這起事故發生在上午8時許，由吳姓男子（64歲）駕駛的遊覽車行經國道1號南下116.9公里造橋路段，疑似精神不濟，車輛先向右偏移撞擊外側護欄，隨即又向左偏移，先後撞擊中線自小客車及內側護欄。

遊覽車為台北三峽出發的旅遊團，全車包含駕駛43人準備前往台中欣賞花海；自小客車上3人也是準備前往台中出遊，遭撞後車頭、半側車身嚴重受損，遊程全都泡湯。

苗栗縣消防局表示，接獲報案後派遣救護人車到場，現場小客車駕駛胸痛、女乘客手部遭玻璃割傷，遊覽車上1名男性乘客頭部撕裂傷，3人均送往衛福部苗栗醫院治療。

警方表示，兩車駕駛酒測值均為零，後續依事故相關規定處理。

國道警方提醒，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人若疲勞時可下交流道或至服務區休息，避免事故發生。