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彰化塭仔漁港4漁船起火 損失約7000萬

中央社／ 彰化縣14日電

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彰化縣線西鄉塭仔漁港昨晚發生火警，4艘停靠岸邊漁船突然起火；有漁民指出，漁船被燒毀無法出海捕魚，損失約新台幣7000萬元，彰縣消防局指出，起火原因仍在調查中。

彰化縣消防局1名消防隊員今天指出，線西鄉塭仔漁港昨晚8時左右，有漁船突然起火燃燒，消防局出動15輛消防車、27名消防隊員前往滅火，消防隊員趕到現場時發現，4艘停靠在岸邊的漁船已被火舌吞噬，約花1個小時撲滅火勢。

民主進步黨彰化縣議員賴清美接受媒體聯訪指出，船東看到漁船被燒毀很心痛，因為這些漁船才剛抓烏魚回來，漁民本想農曆春節前再出海，沒想到一夜之間化為烏有，也希望政府協助漁民修好漁船，讓他們可以出海作業。

彰化縣消防局則指出，火災現場已拉起封鎖線，禁止民眾進入，鑑識人員也正在調查釐清漁船起火原因。

漁民 台幣

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