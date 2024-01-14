AI分析取締違規下周啟用 新北16處科技執法地點曝光

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市警方分析近年違規情形後，篩選16處易違規路口設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，包含闖紅燈、違規停車、行駛人行道、未依規定轉彎、未依管制規定行駛、未依標誌標線號誌行駛等違規行為全都無所遁形，科技執法將於1月16日啟用，呼籲提醒用路人注意行車安全並遵守道路相關規範。

新北警表示，16處科技執法設置地點分別為：新店區北新路一段88巷、汐止區大同路二段324號、汐止區明峰街與民族六街口、平溪區靜安路三段與十分街口、鶯歌區尖山路、淡水區北新路228號、新莊區中正路855巷口、三重區自強路五段與仁義街口、三重區光復路二段與疏洪西路口、鶯歌區鶯桃路與福德一路口、三峽區大同路與中華路口、中和區景平路與成功路口、樹林區中正路與大安路口、土城區城林路與新洲路口、三芝區淡金路一段與番社路口、汐止區明峰街與中興路口。

新北警指出，其中11處係採輪動式租賃之方式，未來可視交通改善狀況再行調整。另汐止區明峰街與中興路口因是校園周邊道路，藉由偵測、取締綠底枕木紋行人穿越道線車輛不停讓行人，以及周邊標線型人行道、禁止臨時停車線違規停車等行為，以維護學童通行安全。