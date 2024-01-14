快訊

龜山島海域中午發生火燒船 登山遊客報案海巡署出動救人

下半身捲入…新北三芝老農雙腿遭耕耘機截斷 大動脈出血緊急送醫

總統大選結束了 高端疫苗合約還沒公開…薛瑞元5字回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI分析取締違規下周啟用 新北16處科技執法地點曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市警方分析近年違規情形後，篩選16處易違規路口設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，包含闖紅燈、違規停車、行駛人行道、未依規定轉彎、未依管制規定行駛、未依標誌標線號誌行駛等違規行為全都無所遁形，科技執法將於1月16日啟用，呼籲提醒用路人注意行車安全並遵守道路相關規範。

新北警表示，16處科技執法設置地點分別為：新店區北新路一段88巷、汐止區大同路二段324號、汐止區明峰街與民族六街口、平溪區靜安路三段與十分街口、鶯歌區尖山路、淡水區北新路228號、新莊區中正路855巷口、三重區自強路五段與仁義街口、三重區光復路二段與疏洪西路口、鶯歌區鶯桃路與福德一路口、三峽區大同路與中華路口、中和區景平路與成功路口、樹林區中正路與大安路口、土城區城林路與新洲路口、三芝區淡金路一段與番社路口、汐止區明峰街與中興路口。

新北警指出，其中11處係採輪動式租賃之方式，未來可視交通改善狀況再行調整。另汐止區明峰街與中興路口因是校園周邊道路，藉由偵測、取締綠底枕木紋行人穿越道線車輛不停讓行人，以及周邊標線型人行道、禁止臨時停車線違規停車等行為，以維護學童通行安全。

新北警強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，取締告發並非主要目標，期望駕駛人改正違規行為，勿搶快或以為沒看到警察就不遵守交通規則，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，尊重行人路權，共同維護新北交通安全。

科技執法設備清楚拍下違規車輛車牌。記者黃子騰／翻攝
科技執法設備清楚拍下違規車輛車牌。記者黃子騰／翻攝
科技執法設備運用AI辨識，揪出未禮讓行人違規。記者黃子騰／翻攝
科技執法設備運用AI辨識，揪出未禮讓行人違規。記者黃子騰／翻攝

科技執法 汐止

延伸閱讀

藍敗選抓戰犯 新北輔選人士：此時不應自亂陣腳

總統大選／沒守住本命區 侯友宜輸賴清德8萬票 區域立委藍成長到6席

新北第七選區開票結果／挑戰成功！葉元之宣布當選 羅致政連任失利

別占用家長接送區！竹市這2校將試辦智慧停車科技執法

相關新聞

龜山島海域驚傳火燒船遠眺大冒濃煙 2船員情急跳海獲救

宜蘭龜山島前方海域中午12點多發生火燒船，火勢相當猛烈，遠遠從新北的桃源谷都可以明顯看到濃煙，目前蘇澳海巡隊派出巡防艇前...

龜山島海域中午發生火燒船 登山遊客報案海巡署出動救人

宜蘭縣頭城外海近龜山島海域附近，今天中午傳出一起漁船起火事件，海巡署人員馳援已在中午救下兩名船員。據悉，這漁船是深澳籍C...

新北三芝老農雙腿遭耕耘機截斷 大動脈出血緊急送醫

新北市三芝區今天上午有1名老農操作耕耘機不慎，下半身遭捲進機器內，雙腿慘遭截肢，消防隊趕抵協助脫困，並將人和斷肢一併送到...

侯友宜視察三鶯線盯進度 2025列車完成測試將提早通車

捷運三鶯線如火如荼進行中，捷運機廠主結構完成近9成，新北市長侯友宜今天回到新北上工，第一個行程就前往機場視察，侯友宜表示...

出租套房凌晨傳出爆炸聲 高雄男驚醒躲陽台逃生

高雄市大社區中華路公寓式出租套房今天凌晨傳出火警，53歲潘姓男子睡夢中驚醒，倉皇從陽台爬梯逃生。所幸潘男順利脫困，沒有大...

AI分析取締違規下周啟用 新北16處科技執法地點曝光

新北市警方分析近年違規情形後，篩選16處易違規路口設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，包含闖紅燈、違規停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。