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八旬老翁投票後運動走失 南警及時發現尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

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台南市80歲陳姓老翁昨天上午投票後，前往億載金城和億載公園運動後走失，市警四分局育平派出所員警接獲家屬報案後，昨天傍晚6點多經民眾通報發現，警方協助順利尋回返家。

據了解，陳姓老翁和妻子平時就有在億載公園運動習慣，昨天投票當天，由於手機不能攜入投票所、放在投票所門口又擔心忘記拿取，因此出門時索性不帶手機，但投票後前往運動時，陳翁不慎走失，又因未帶手機無法聯繫上，家屬焦急萬分，只得前往派出所報案。

育平派出所員警受理後，根據陳平時運動習慣和路線，調閱周邊監視器查尋，並查訪公園周遭運動民眾探聽行蹤，遍地搜尋一下午，最後於傍晚6點多，在約1.5公里外的台南地方法院前一處水塘旁，由民眾通報發現老翁行蹤，也讓家屬到派出所時激動相擁，順利團聚返家。

台南市警四分局長王子雄表示，肯定員警以同理心受理報案並四處查訪，也提醒家中如有走失之虞的高齡長輩，可至區公所申請防走失愛心手鍊，或配戴穿戴式定位裝置、縫上愛心布標等方式；也可備妥文件到各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如果將來有失蹤情形，警方可藉此查明身分及通知家屬，協助走失者安然返家。

台南市80歲陳姓老翁（左2）昨天投票後走失，經台南市警四分局警員協助順利找到人。記者黃宣翰／翻攝
台南市80歲陳姓老翁（左2）昨天投票後走失，經台南市警四分局警員協助順利找到人。記者黃宣翰／翻攝

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