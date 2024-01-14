八旬老翁投票後運動走失 南警及時發現尋回

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南市80歲陳姓老翁昨天上午投票後，前往億載金城和億載公園運動後走失，市警四分局育平派出所員警接獲家屬報案後，昨天傍晚6點多經民眾通報發現，警方協助順利尋回返家。

據了解，陳姓老翁和妻子平時就有在億載公園運動習慣，昨天投票當天，由於手機不能攜入投票所、放在投票所門口又擔心忘記拿取，因此出門時索性不帶手機，但投票後前往運動時，陳翁不慎走失，又因未帶手機無法聯繫上，家屬焦急萬分，只得前往派出所報案。

育平派出所員警受理後，根據陳平時運動習慣和路線，調閱周邊監視器查尋，並查訪公園周遭運動民眾探聽行蹤，遍地搜尋一下午，最後於傍晚6點多，在約1.5公里外的台南地方法院前一處水塘旁，由民眾通報發現老翁行蹤，也讓家屬到派出所時激動相擁，順利團聚返家。