快訊

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

圖表／立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠 黃建豪、陳亭妃位居二三

中國大陸品牌手機優勢除了價格還有什麼？網直言「1關鍵」：這樣就贏了

影／女乘車過關渡橋驚呼機車很敢騎快 下秒目擊死亡車禍嚇到尖叫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市關渡橋淡水下橋端昨天深夜發生死亡車禍，1輛汽車的行車記錄器拍下完整過程，女乘客話才剛說完：「這裡的人都好敢騎車喔！都敢騎那麼快…」下一秒便有1輛機車在面前自撞慘摔，她當場嚇到尖叫。33歲胡姓男騎士送醫宣告不治。

時間是昨晚10時55分左右，1輛汽車由八里端開上關渡橋，至淡水端準備下橋時，出口匝道區分為右側通往北市北投、左側通往北海岸。

汽車靠左行駛，女性乘客因為看到1名女子騎乘機車，加速從右側超車，脫口而出：「這裡的人都好敢騎車喔！都敢騎那麼快…」。

孰料下一秒又冒出另1輛機車從右側超車，但卻騎到右側車道才想切回左側車道，結果直接撞上車道分隔回復式導桿，騎士當場摔得人仰車翻，面部撞擊血流滿地。

汽車馬上停靠路邊報案，救護車趕抵將33歲胡姓男騎士送至淡水馬偕醫院急救，深夜11時許仍因傷重宣告不治，初步調查肇事原因為機車未注意前方路況，導致超車不當自撞導桿。

行車記錄器拍下車禍完整過程，33歲胡姓男子超車不當自撞車道分隔導桿慘摔，送醫不治。圖／翻攝臉書細說淡水
行車記錄器拍下車禍完整過程，33歲胡姓男子超車不當自撞車道分隔導桿慘摔，送醫不治。圖／翻攝臉書細說淡水
33歲胡姓男子超車不當自撞車道分隔導桿慘摔，送醫不治，已撞壞的肇事機車還停在車禍現場。記者林昭彰／翻攝
33歲胡姓男子超車不當自撞車道分隔導桿慘摔，送醫不治，已撞壞的肇事機車還停在車禍現場。記者林昭彰／翻攝
車禍現場血跡斑斑，撞壞的肇事機車還停在旁邊，與地上大大的「慢」字對望。記者林昭彰／翻攝
車禍現場血跡斑斑，撞壞的肇事機車還停在旁邊，與地上大大的「慢」字對望。記者林昭彰／翻攝

淡水 車道

延伸閱讀

新北市立委開票結果／12萬張票超越上屆成功連任！ 洪孟楷自行宣布當選

影／推輪椅母找不到無障礙坡道 淡水醉男大鬧投開票所被壓制

淡水里長同步挺侯 「遍地開花」掃街最後衝刺

淡水漁人碼頭火燒車驚傳爆炸！女駕駛疑似車內點火 路過遊客嚇壞

相關新聞

總統大選夜 板橋浮洲車站驚傳男子落軌亡

總統大選開票夜，新北市板橋區浮洲車站今晚驚傳一名男子落軌，慘遭列車夾困車廂及月台間，救起時已無生命跡象。

北市圓山大飯店門口鬥毆 酒醉男倒地遭痛毆、狠踹

這個月6日下午4時許，台北市圓山大飯店門口發生鬥毆事件，53歲朱姓男子和31歲邱姓男子，飲宴後疑因擦撞緣故，和一名30歲...

台東驚傳池上鬧區9間房陷祝融火海 1小時撲滅暫無人傷

台東縣池上鄉的主要幹道中山路，今天下午接近5時許，驚傳1間倉庫冒出濃煙火舌，經民眾獲報，台東縣消防局派遣10車16名消防...

出租套房凌晨傳出爆炸聲 高雄男驚醒躲陽台逃生

高雄市大社區中華路公寓式出租套房今天凌晨傳出火警，53歲潘姓男子睡夢中驚醒，倉皇從陽台爬梯逃生。所幸潘男順利脫困，沒有大...

影／女乘車過關渡橋驚呼機車很敢騎快 下秒目擊死亡車禍嚇到尖叫

新北市關渡橋淡水下橋端昨天深夜發生死亡車禍，1輛汽車的行車記錄器拍下完整過程，女乘客話才剛說完：「這裡的人都好敢騎車喔！...

退潮「坐」上礁石區 漁船擱淺澎湖岸邊待援

澎湖縣馬公市金龍頭海域今上午有一艘漁船擱淺岸邊，整艘船疑因退潮「坐」上岸邊礁石區，澎湖縣消防局接獲通報後，正與救難團隊協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。