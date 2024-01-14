影／女乘車過關渡橋驚呼機車很敢騎快 下秒目擊死亡車禍嚇到尖叫
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新北市關渡橋淡水下橋端昨天深夜發生死亡車禍，1輛汽車的行車記錄器拍下完整過程，女乘客話才剛說完：「這裡的人都好敢騎車喔！都敢騎那麼快…」下一秒便有1輛機車在面前自撞慘摔，她當場嚇到尖叫。33歲胡姓男騎士送醫宣告不治。
時間是昨晚10時55分左右，1輛汽車由八里端開上關渡橋，至淡水端準備下橋時，出口匝道區分為右側通往北市北投、左側通往北海岸。
汽車靠左行駛，女性乘客因為看到1名女子騎乘機車，加速從右側超車，脫口而出：「這裡的人都好敢騎車喔！都敢騎那麼快…」。
孰料下一秒又冒出另1輛機車從右側超車，但卻騎到右側車道才想切回左側車道，結果直接撞上車道分隔回復式導桿，騎士當場摔得人仰車翻，面部撞擊血流滿地。
汽車馬上停靠路邊報案，救護車趕抵將33歲胡姓男騎士送至淡水馬偕醫院急救，深夜11時許仍因傷重宣告不治，初步調查肇事原因為機車未注意前方路況，導致超車不當自撞導桿。
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