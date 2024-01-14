台東老農駕駛耕耘機摔落山谷 連夜救起無生命跡象
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台東縣紅石林道傳出墜谷意外，關山鎮87歲張姓老農無故失蹤，大批警消及熱心民眾搜尋6小時，深夜發現他與駕駛的耕耘機翻覆在30公尺深山谷，眾人呼叫沒有回應，警消將人救起時已無生命跡象。
今天凌晨0時14分，警方在紅石林道邊坡發現一部耕耘機翻覆在山谷邊坡，深度約30公尺，消防局派出關山及海端分隊人員連夜上山。
紅石林道蜿蜒狹窄，山谷幾乎呈現垂直下降，搜救人員花半小時抵達耕耘機翻覆處，不過駕駛座上沒有人，老農墜落時被拋出車外，倒臥地面附近明顯死亡。救援人員將遺體吊掛抵達林道，等待家屬哀痛不已。
警方表示，家屬在昨天傍晚5點45分報案，警方會同熱心村民十餘人地毯式搜尋，直至深夜才在海端鄉的紅石林道找到張姓老農與耕耘機，通報消防局下達山谷搜救。
親友說，張姓老農年近90 歲，身體十分硬朗，家中大小農務難不倒他，昨天有人看見他駕駛耕耘機在關山鎮閒晃，因直至傍晚都沒有回家心急報案，紅石林道非務農路線，無法理解為何在山上發生意外。
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