出租套房凌晨傳出爆炸聲 高雄男驚醒躲陽台逃生
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
高雄市大社區中華路公寓式出租套房今天凌晨傳出火警，53歲潘姓男子睡夢中驚醒，倉皇從陽台爬梯逃生。所幸潘男順利脫困，沒有大礙，送醫觀察。
消防局表示，此次共派出15車、29人前往搶救，到達時發現4樓竄出火焰，18分鐘內撲滅，架梯救出潘男，起火原因調查中。
當時正在房間睡覺的潘男，被爆炸聲驚醒，沒多久起火燃燒，他趁機逃到陽台才順利脫困，沒有大礙，送醫觀察，不清楚火警發生原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言