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出租套房凌晨傳出爆炸聲 高雄男驚醒躲陽台逃生

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

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高雄市大社區中華路公寓式出租套房今天凌晨傳出火警，53歲潘姓男子睡夢中驚醒，倉皇從陽台爬梯逃生。所幸潘男順利脫困，沒有大礙，送醫觀察。

消防局表示，此次共派出15車、29人前往搶救，到達時發現4樓竄出火焰，18分鐘內撲滅，架梯救出潘男，起火原因調查中。

當時正在房間睡覺的潘男，被爆炸聲驚醒，沒多久起火燃燒，他趁機逃到陽台才順利脫困，沒有大礙，送醫觀察，不清楚火警發生原因。

消防人員架梯協助潘男逃生。記者張議晨／翻攝
消防人員架梯協助潘男逃生。記者張議晨／翻攝

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