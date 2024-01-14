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影／七旬婦順手牽羊60元商品 被逮辯「有病」警送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

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台中市七旬曾姓婦人在月初前往西區一間生活百貨，但趁店員不注意時，竊取杯蓋等市價60元的商品，放進隨身包包內，不過曾婦犯行時被店員發現，趕緊聯絡警方到場，曾婦辯稱，她罹患有「帕金森氏症」，記憶力不好，不是要偷，警方以店家已報案，竊盜屬公訴罪，將曾婦依法送辦。

經查，曾姓婦人（72歲）在2日時前往西區美日百貨店，趁店長未注意時，徒手竊取店家商品架的杯蓋、掛勾、長尾夾等生活用品，將竊得商品藏於隨身包包內，未經結帳就想趁隙離開，但眼尖店員早已注意到行為怪異的曾婦，店員見狀當場質問曾婦身上是否藏有有未結帳商品。

曾婦見事跡敗露，聲稱當日忘記攜帶錢包，也沒辦法通知親友前來付款，店員見曾婦無法付錢，立即通報第一警分局公益派出所員警到場查處。

公益所警員黃浩璁、潘國光到場確認，曾婦辯稱，自己患有「帕金森氏症」，記憶力不好，時常會忘了自己所做何事，雖然曾婦竊盜金額不高，但警方仍依竊盜罪，將她函送台中地檢署偵辦。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，民眾切勿以身試法，分局秉持「有案必破，且要快破」之決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法分子繩之以法，以維市民安全。

台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
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台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市七旬曾姓婦人在月初時，前往一家生活百貨行竊60元商品，被店員發現後報警抓人。記者陳宏睿／翻攝

竊盜 帕金森氏症

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