台61線伸港路段砂石車翻車 砂石散落再有兩車追撞

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蔡姓司機駕駛砂石車載著王姓女子，今天清晨4時23分行經台61線南下163公里伸港路段時，疑因路面高低差造成翻車，兩人均受傷送醫，砂石散落車道，在警方封閉車道路處理時，後方再有兩輛車追撞，幸好都未受傷，預定南下車道要到10時以後才能恢復暢通。

警方調查，這件砂石車翻車事故，造成蔡姓司機頭部擦傷，同車王姓女子膝蓋擦傷，均送台中市沙童綜合醫院醫治，砂石車上的砂石散落近百公尺，警方到場處理，封閉道路，也造成後方數公里塞車。

在警方處理這起事故時，許姓男子駕車在後方停等，卻因彎身撿拾東西時，不慎誤踩油門，追撞陳男駕駛的前車 ，幸好都未受傷。

彰化和美警分局通報公路局到場清理路面砂石，連繫台中市烏日分局及清水分局協助封閉南下車道，並引導下平面道路，預估上午10時許，南下車道才會恢復暢通。肇事原因由警方調查中。