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南屯文昌公守護基層警安全 捐40萬燈組、戰術手套護勤
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台中市南屯區文昌公廟過去關懷地方，為為提升員警執勤安全，近日贈送台中市第四警分局38組「直立磁吸式警示燈」及350組「戰術半指手套」，總價近40萬，此款警示燈不僅可直接吸附於警車車頂、便攜式外型，可隨時機動置放路面照明，有效保障員警夜間執勤安全；戰術式半指手套在外觀指節處加裝硬殼設計，讓機巡員警遇突發狀況，保護手部降低傷害。四分局表示，文昌公廟暖心捐贈執勤利器，成為警察拚治安後盾。
文昌公廟董事長陳梓賡說，警察為人民保母，民眾遇到大大小小疑難雜症，第一時間總是想到找警察幫忙，過往看到員警因公受傷新聞，心中總是充滿不捨，面對就像自家人一樣的警察土地公，能做到的支持就是保護他們的執勤安全，讓其無後顧之憂嚴正執法。
陳梓賡說，此次所添購直立磁吸式警示燈及戰術半指手套，對於第一線執勤員警而言，無疑是一大福音；磁吸式警示燈使用，針對夜間員警處理交通事故，提醒其他用路人駕駛，避免二次交通事故發生；戰術手套的運用兼具保暖和保護功能，相信這些設備的加入，能發揮1加1大於2的效果。
第四警分局長李建興表示，充實警察應勤裝備，有效保障警察執法的安全，向來是最重視的議題，文昌公廟以具體行動支持警政工作，添購符合員警需求之執勤裝備，無疑是警察拼治安最堅實的後盾，對治安維護有莫大助益。
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