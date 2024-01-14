新北平溪106公路2輛轎車對撞 1輛冒煙2駕駛人受傷送醫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。警方獲報前往車禍現場採證，並到醫院對駕駛人實施酒測，調查肇事原因和刑責。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7點30分接獲報案，平溪區靜安路3段有2輛小客車對撞，車內都有人，還有1輛車子在冒煙。

消防局出動平溪、瑞亭分隊，共3車7人前往救援，到場時2名駕駛人受輕傷，都已自行下車，由救護車送往萬芳醫院治療。事故車輛影響通行，警方到場指揮雙向單線通行，並在排除事故車輛後，恢復正常行車。