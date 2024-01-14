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新北平溪106公路2輛轎車對撞 1輛冒煙2駕駛人受傷送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

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新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。警方獲報前往車禍現場採證，並到醫院對駕駛人實施酒測，調查肇事原因和刑責。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7點30分接獲報案，平溪區靜安路3段有2輛小客車對撞，車內都有人，還有1輛車子在冒煙。

消防局出動平溪、瑞亭分隊，共3車7人前往救援，到場時2名駕駛人受輕傷，都已自行下車，由救護車送往萬芳醫院治療。事故車輛影響通行，警方到場指揮雙向單線通行，並在排除事故車輛後，恢復正常行車。

消防局第6大隊長羅億田表示：駕駛人應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，讓救援人車迅速到位。

新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安路今早發生對撞車禍，2名男性都受傷，由消防局送往台北市萬芳醫院治療。記者邱瑞杰／翻攝

平溪 車禍

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