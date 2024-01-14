快訊

ECFA變因 撼動兩岸經貿…後續可能拿出口前30大產品開刀

圖表看時事／2024大選 總統得票數、國會席次及占比一次看

2024選舉落幕政治人物「留下1後遺症」 醫曝幾乎每個人都有

日本旅客遺失相機心急如焚 暖警效率神速10分鐘尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

72歲日本籍旅客阿基拉到台灣旅遊，昨天搭計程車台南孔廟參觀，下車時不慎將相機遺落在車上，阿基拉心急如焚，急忙到台南市警二分局民權派出所求助。員警調閱監視器鎖定計程車車牌後，聯絡上司機，10分鐘內便找回相機，阿基拉稱讚：「台南警察真是有效率！」

民權派出所副所長江昀龍、警員陳俊安昨天下午1點多接獲報案，使用英文及手機APP翻譯與日籍旅客溝通。

阿基拉告訴警方，他和同行友人67歲古賀到安平區搭乘計程車至台南孔廟時，不慎將相機遺留在計程車上，直到下車後才發現。由於相機內全是這幾日來台拍下的珍貴照片，如找不回將是一大遺憾，請警方協助找回。

江昀龍、陳俊安立即按照阿基拉提供的線索進行分析，鎖定可能拍到計程車車牌的監視器，沒有多久就調得清晰的車牌畫面，並透過資訊系統聯繫到林姓司機，請他將相機送回派出所。阿基拉對於台南警方親切態度與高效率尋回遺失物滿心感激，開心地與員警合影感謝，留下深刻印象。

警方表示，民眾在坐計程車或公車時可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如果有遺落東西在車上，請通報附近派出所，協助搜尋遺失物，乘客並可在下車時記得回頭多看一眼，確保自身財物無遺落狀況發生。

72歲日本籍旅客阿基拉（左），遺失相機急如熱鍋上螞蟻，台南市警二分局民權派出所副所長江昀龍（右）、警員陳俊安（中）協助找回。記者黃宣翰／翻攝
72歲日本籍旅客阿基拉（左），遺失相機急如熱鍋上螞蟻，台南市警二分局民權派出所副所長江昀龍（右）、警員陳俊安（中）協助找回。記者黃宣翰／翻攝

計程車 台南 監視器

延伸閱讀

2024年台灣大選落幕！日本外相祝賀賴清德勝選、歐盟恭喜選民實踐民主

離開會懷念！陸籍女大生赴台旅遊 讚台人說話具備「1特質」：禮貌又友好

錢包遺落計程車...女遊客報警 10分鐘尋回

黃色小鴨重返高雄！逾250輛小鴨計程車現身 運匠曝南韓觀光客也愛

相關新聞

總統大選夜 板橋浮洲車站驚傳男子落軌亡

總統大選開票夜，新北市板橋區浮洲車站今晚驚傳一名男子落軌，慘遭列車夾困車廂及月台間，救起時已無生命跡象。

北市圓山大飯店門口鬥毆 酒醉男倒地遭痛毆、狠踹

這個月6日下午4時許，台北市圓山大飯店門口發生鬥毆事件，53歲朱姓男子和31歲邱姓男子，飲宴後疑因擦撞緣故，和一名30歲...

台東驚傳池上鬧區9間房陷祝融火海 1小時撲滅暫無人傷

台東縣池上鄉的主要幹道中山路，今天下午接近5時許，驚傳1間倉庫冒出濃煙火舌，經民眾獲報，台東縣消防局派遣10車16名消防...

日本旅客遺失相機心急如焚 暖警效率神速10分鐘尋回

72歲日本籍旅客阿基拉到台灣旅遊，昨天搭計程車到台南孔廟參觀，下車時不慎將相機遺落在車上，阿基拉心急如焚，急忙到台南市警...

北市投開票所空白選票遭竊 尋回後仍少2張警追查中

大選結束，台北市卻傳出有開票所內有約200空白選票遭人竊走，警方介入尋回多數選票，仍短缺2張，正循線追查選票竊案。

車開出休息站迴轉欲上國道 疑打滑自撞翻車二人受困

許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。確實事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。