日本旅客遺失相機心急如焚 暖警效率神速10分鐘尋回

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72歲日本籍旅客阿基拉到台灣旅遊，昨天搭計程車到台南孔廟參觀，下車時不慎將相機遺落在車上，阿基拉心急如焚，急忙到台南市警二分局民權派出所求助。員警調閱監視器鎖定計程車車牌後，聯絡上司機，10分鐘內便找回相機，阿基拉稱讚：「台南警察真是有效率！」

民權派出所副所長江昀龍、警員陳俊安昨天下午1點多接獲報案，使用英文及手機APP翻譯與日籍旅客溝通。

阿基拉告訴警方，他和同行友人67歲古賀到安平區搭乘計程車至台南孔廟時，不慎將相機遺留在計程車上，直到下車後才發現。由於相機內全是這幾日來台拍下的珍貴照片，如找不回將是一大遺憾，請警方協助找回。

江昀龍、陳俊安立即按照阿基拉提供的線索進行分析，鎖定可能拍到計程車車牌的監視器，沒有多久就調得清晰的車牌畫面，並透過資訊系統聯繫到林姓司機，請他將相機送回派出所。阿基拉對於台南警方親切態度與高效率尋回遺失物滿心感激，開心地與員警合影感謝，留下深刻印象。