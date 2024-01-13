總統大選夜 板橋浮洲車站驚傳男子落軌亡
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總統大選開票夜，新北市板橋區浮洲車站今晚驚傳一名男子落軌，慘遭列車夾困車廂及月台間，救起時已無生命跡象。
新北市消防局今晚8時54分接獲報案，指蘇澳往樹林方向4211號班次區間列車進浮洲車站時，一名年約40多歲男子不明原因落軌，夾困於月台與第一節車廂間，站務人員發現立即斷電，消防人員晚上8時42分協助將落軌男子救出脫困，但男子全身多處受傷，身體嚴重變形，已當場無生命跡象，送往板橋亞東醫院急救宣告不治。
初步了解，現場並無人認識該名落軌男子，目前交通暫時改為單線雙向行駛，將待現場事故排除後，再恢復列車雙向正常通行。
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