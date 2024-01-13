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台東驚傳池上鬧區9間房陷祝融火海 1小時撲滅暫無人傷
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台東縣池上鄉的主要幹道中山路，今天下午接近5時許，驚傳1間倉庫冒出濃煙火舌，經民眾獲報，台東縣消防局派遣10車16名消防12名義消前往救災，所幸現場無人受困，但火勢過大迅速延燒，共5戶民宅、4間倉庫陷入火海，於6時許，消防人員終於將火勢撲滅。
消防局表示，消防員第一時間趕抵現場時，起火的二層樓鐵皮建築已全面燃燒，並有擴大延燒的危險性，當下消防人員立即布署水線滅火，並由指揮中心加派關山分隊及關山大隊前往救援。
據悉，這場火勢共造成5戶民宅、4間倉庫陷入火海，火勢在下午5時47分許才獲得控制，直到6時許火勢才完全撲滅。消防局指出，現場燃燒面積初估約有350平方公尺，至於後續起火原因，尚待本局火調人員釐清調查。
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