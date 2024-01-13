車開出休息站迴轉欲上國道 疑打滑自撞翻車二人受困

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。確實事故發生原因，現警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時許獲報，深坑區文山路一段發生車禍意外，疑似有人受困，消防救護人員及警方獲報趕抵現場，發現一輛白色汽車四輪朝天翻覆在馬路中央，車內有一男一女卡在車內。