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車開出休息站迴轉欲上國道 疑打滑自撞翻車二人受困
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許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。確實事故發生原因，現警方調查釐清中。
新北市消防局今天下午3時許獲報，深坑區文山路一段發生車禍意外，疑似有人受困，消防救護人員及警方獲報趕抵現場，發現一輛白色汽車四輪朝天翻覆在馬路中央，車內有一男一女卡在車內。
據了解，30歲許姓男子開車載妻子葉姓女子（30歲）從石碇休息站離開，經深坑區文山路欲迴轉，由平面道上國道五號石碇交流道，疑似陽光太刺眼，車子一時失控打滑撞擊停於路旁一輛汽車後當場翻車，四輪朝天，造成駕駛許男與妻子葉女二人一度受困車內，經救出後均為手腳擦挫傷，但兩人向救護人員表示不需就醫。經查許男酒測值為零，無酒駕情事，警方依車禍處理規定受理。
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