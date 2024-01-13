快訊

總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果最終預測 柯盈配24.7%、賴蕭配40.4%、侯康配34.9%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車開出休息站迴轉欲上國道 疑打滑自撞翻車二人受困

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。確實事故發生原因，現警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時許獲報，深坑區文山路一段發生車禍意外，疑似有人受困，消防救護人員及警方獲報趕抵現場，發現一輛白色汽車四輪朝天翻覆在馬路中央，車內有一男一女卡在車內。

據了解，30歲許姓男子開車載妻子葉姓女子（30歲）從石碇休息站離開，經深坑區文山路欲迴轉，由平面道上國道五號石碇交流道，疑似陽光太刺眼，車子一時失控打滑撞擊停於路旁一輛汽車後當場翻車，四輪朝天，造成駕駛許男與妻子葉女二人一度受困車內，經救出後均為手腳擦挫傷，但兩人向救護人員表示不需就醫。經查許男酒測值為零，無酒駕情事，警方依車禍處理規定受理。

許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

深坑 國道

延伸閱讀

躺吊床超Chill！下秒「柯基集團湧上」快翻車 牠嚇到石化：不要再搖了啦

台八線梨山車禍 妙齡女自撞四輪朝天 險摔下邊坡

投票「在路上」彰化3車追撞 1翻車造成1人受傷

台中女凌晨酒駕嚴重超標 撞路邊特斯拉180度大翻車

相關新聞

影／推輪椅母找不到無障礙坡道 淡水醉男大鬧投開票所被壓制

楊姓男子今天早上滿身酒氣推著坐輪椅媽媽，來到新北市淡水區淡海國小準備投票，楊男找不到無障礙坡道與警在投開票所外爭論，楊母...

南投水里選務疏失 兩人無身分證竟以切結書領票投票

南投縣水里鄉今天發生選民投票時無身分證，僅憑「身分證明切結書」領取選票、並完成投票。南投縣選委會發現後立刻制止，但已有兩...

影／朝國1車道放蝴蝶炮影片曝 民眾驚嚇：太危險了

王姓男子去年2月某晚開車到國道一號南向3.5公里處時，將小客車停放外側路肩，他下車朝車道燃放蝴蝶炮，煙火衝向車道，基隆地...

車開出休息站迴轉欲上國道 疑打滑自撞翻車二人受困

許姓男子今天下午開車載妻子離開石碇休息站，欲迴轉上國道五號，疑似陽光太刺眼，不慎打滑自撞翻車，車內二人受傷送醫。確實事故...

海陸少尉騎車違規左轉遭車撞飛 送醫搶救1周宣告不治

去年5月甫從美國維吉尼亞軍事學校畢業的海軍陸戰隊蕭姓少尉，6日凌晨騎機車行經高雄左營區民族一路時，未依規定在待轉區待轉，...

2艘波特船疑失去動力卡台中港消波塊 4名釣客獲救

台中4名釣客今天駕駛二艘波特船出海釣魚，疑因海上風浪太大，在台中港碼頭新堤岸邊附近失去動力，船被海浪推撞到海堤翻覆，卡在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。