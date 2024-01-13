影／自帶「槍斃死刑犯」印章 新北男大方秀政黨選票被逮
‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》
新北市陳姓男子今天前往中和區錦和高中投開票所投票，竟自帶「槍斃死刑犯」字樣印章，直接蓋在政黨選票上，帶出投開票所後，還當場大方秀出選票，當場為選務人員制止交由警方帶返派出所。
今天下午3時許，疑因不滿殺人犯沒被槍斃，75歲陳姓男子今天上午3時30分到中和區錦和高中1731投開票所投票，竟自帶「槍斃死刑犯」字樣印章，直接蓋在政黨選票上，帶出投開票所後，還當場大方秀出選票，當場為選務人員制止交由警方帶返派出所。
據了解，陳男為了要替警察伸張正義，於是將蓋有「槍斃死刑犯」政黨票選票攜帶走出投開票所，經主選務人員發現立即制止，但陳民制止不聽，執意將政黨票選票攜出。
轄區中和警分局獲報立即派遣員警到場，於下午3時54分經選監委員到場認定嚴重違反公職人員選舉罷免法第108條，由警方將陳男帶返錦和所製作詢問筆錄。
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